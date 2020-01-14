Alanında ilk olan dernek, adalet sistemine destek olmayı hedefliyor Kayseri Bilirkişiler ve Uzlaştırmacılar Derneği Eğitim Koordinatörü Mehmet Sait Onat ile Yönetim Kurulu Üyesi Handan Yurdakoş, gazetemizi ziyaret ederek dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Türkiye’de alanında kurulanan ilk dernek olma özelliği taşıyan derneğin temel amacından bahseden Onat, “Uzlaştırmacılık ve bilirkişilik konusunda yetki alan ve çeşitli alanlarda uzman olan duyarlı kişilerin bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımı gayesi ile derneğimiz toplumsal barışın temel dinamiklerinden olan uzlaştırmacılık ve bilirkişilik ve bu kültürün topluma yayılmasına yönelik çalışmalar yapmak amacıyla derneğimizi kurduk” diye konuştu. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Ali Görücü’nün yaptığı Kayseri Bilirkişiler ve Uzlaştırmacılar Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyeleri Handan Yurdakoş ve Ahmet Kopan’dan oluşurken, Eğitim Koordinatörlüğü görevini de Mehmet Sait Onat sürdürüyor.

14 Ocak 2020 Salı 11:48