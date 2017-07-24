Albay Bekmez Kayseri İl Jandarma Komutanı oldu

İçişleri Bakanlığına ait atama kararları kapsamında jandarma genel komutanlığı atama kararnamesi, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İbrahim Yaşar ile Tümgeneral Ali Özkara, 24 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edildi. Kararnameyle 3 general ve 14 albay, bir üst rütbeye terfi ettirildi. Rütbesi tümgeneralden korgeneralliğe yükseltilen Ali Çardakçı ile Tümgeneral Musa Çitil, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine atandı. Mevcut Jandarma Genel Komutan Yardımcılarından Ali Lapanta ise komutanlık emrine alındı.

Kararnameye göre Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez de Kayseri İl Jandarma Komutanı oldu.

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