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Ali Dağı Kayseri'nin akciğeri olacak

Büyükşehir Belediyesi, Ali Dağı’nda yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile 15 bin yeni fidan daha dikecek.

Ali Dağı Kayseri'nin akciğeri olacak
Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’yi yeşillendirmek için yüz binlerce fidanı toprakla buluşturuyor. Ali Dağı’nda da daha önce dikilen on binlerce fidana yenileri ekleniyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 bin fidanın dikimi için çalışmalar sürüyor.
Ali Dağı’nın ağaçlandırma çalışmalarına kadınlar da katılıyor. Çalışmalar kapsamında dikilen fidanlara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan damlama sulama sistemiyle su veriliyor. Ağaçlandırma çalışmaları hafta boyunca devam edecek ve toplam 15 bin sarıçam fidanı toprakla buluşacak.
Büyükşehir Belediyesi Ali ağında yaptığı ağaçlandırma çalışmalarıyla Ali Dağı’nın Kayseri’nin akciğeri haline getirecek.
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Burhan 4 ay önce

Çok geç kalmış bir proje.
30 senedir söylenir ama ciddi bir ćalışma olmamıştıŕ.Laf deģil icraat olsaydı şimdi Kayseimiz güzel bir ormana kavuşmuştu.
Yinede zararın neresinden dönülürse kardır.Yavrularımıza ve gelecek nesillere güzel bir miras olacağı kanaatindeyim.

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