Ali Dağı Kayseri'nin akciğeri olacak

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’yi yeşillendirmek için yüz binlerce fidanı toprakla buluşturuyor. Ali Dağı’nda da daha önce dikilen on binlerce fidana yenileri ekleniyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 bin fidanın dikimi için çalışmalar sürüyor.

Ali Dağı’nın ağaçlandırma çalışmalarına kadınlar da katılıyor. Çalışmalar kapsamında dikilen fidanlara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan damlama sulama sistemiyle su veriliyor. Ağaçlandırma çalışmaları hafta boyunca devam edecek ve toplam 15 bin sarıçam fidanı toprakla buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi Ali ağında yaptığı ağaçlandırma çalışmalarıyla Ali Dağı’nın Kayseri’nin akciğeri haline getirecek.