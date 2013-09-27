Alman Enerji Şirketi Büyükşehir'de

Bir dizi temaslar ve açılış için Kayseri'ye gelen BW Enerji yetkilileri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Şirket yöneticileri Kayseri'deki yatırım alanları ile ilgili bilgi verdi.

BW Enerji'nin Almanya ve Türkiye yönetiminde yer alan iş adamları Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile bir süre görüştü. Güneş ve rüzgar enerjisi üzerine yatırım yaptıklarını belirten BW Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Eresin Yahyalı'da 60 megavatlık rüzgar santrali yapacaklarını belirtti. 80 milyon avroya yakın bir yatırım olacağını ifade eden Eresin, özellikle Erkilet'in tepelerinde çok güzel rüzgar olduğunu ve rüzgar enerjisi için uygun alanlar bulunduğunu kaydetti.

Heyette yer alan Almanya'nın Heiden şehri belediye başkanı Heiner Buss da açıklamasında Kayseri'de olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti ve bu yatırımlarla Almanya ile Türkiye'nin ilişkilerinin daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.

BW Enerji Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Josef Busch ise Almanya ve Türkiye'deki yatırımları hakkında bilgi verdi. Busch Türkiye'nin dışarıya olan enerji bağımlılığını azaltmak amacında olduklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise, Alman iş adamlarını Kayseri'de görmekten memnun olduğunu kaydetti ve şirketin yatırımlarının devamının gelmesini ümit ettiğini belirtti. Enerjiyle ilgili olduklarını da dile getiren Başkan Özhaseki, "Türkiye'de dağıtım şirketleri 80 vilayette özel sektörde; ama bizde yüzde 51'i belediyenin. Elektrik dağıtıyoruz ama üretimimiz çok az. Yeni kaynaklara yönelmemiz ve üretmemiz lazım" diye konuştu.

MUHTARLAR FEDERASYONU'NDAN TEŞEKKÜR

Öte yandan İç Anadolu Muhtarlar Federasyonu yönetim kurulu üyeleri de Başkan Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret etti. Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Oğuz, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaptığı ziyarette Büyükşehir Belediyesi'nin federasyona tahsis ettiği bina için Başkan Özhaseki'ye teşekkür etti.