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Almanya’da çocuğa istismarda bulunan 52 yaşındaki sanığa 10 yıl hapis

Almanya’da 3 yıl önce 15 yaşından küçük çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 52 yaşındaki sanığa 10 yıl hapis cezası ile tutuklanmasına karar verildi. 

Almanya’da çocuğa istismarda bulunan 52 yaşındaki sanığa 10 yıl hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Ş.Ş. ile avukatı hazır bulunurken, mağdure N.G. duruşmaya katılmadı. 

Almanya’da 2015 yılında özel bir dernekte olay tarihinde 15 yaşından küçük kız çocuğu N.G.’nin vücudunun mahrem yerlerine dokunarak istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 52 yaşındaki sanık Ş.Ş. “Suçsuzum, zaten benim hayatım karardı, ihraç oldum” dedi. Sanığın Almanya’da imamlık yaptığı ve olay sonrası görevinden ihraç edildiği öğrenildi. 

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık Ş.Ş.’ye ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Olayın Almanya’da gerçekleşmesi ve orada bu suçun üst sınırının 10 yıl olması nedeniyle sanığa neticeten 10 yıl hapis cezası verilmesine ve tutuklanmasına karar verildi. Sanık, duruşma salonunda polis tarafından kelepçe takılarak götürüldü. 

İHA

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