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Alp Dağları’nda kaybolan Kayserili dağcının naaşı 26 yıl sonra bulundu

Fransa'da bulunan Alp Dağları’nda kaybolan Kayserili dağcının naaşını 26 yıl sonra bulundu. 

Alp Dağları’nda kaybolan Kayserili dağcının naaşı 26 yıl sonra bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kayserili Hasan Tarım 1992 yılında 21 yaşındayken Alp dağlarına çıktı. Burada buzulların altında kalan Tarım'ın naaşına bir daha ulaşılamadı. Bugün Alp Dağları'na çıkan bir grup dağcı, Hasan Tarım'ın cenazesini buldu. 
Sarız'a bağlı Kırkısrak Mahallesi'nden olan Hasan Tarım'ın naaşının Kayseri'ye getirileceği öğrenildi. İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Kırkısrak Mahalle muhtarı Kemal Özcan, "Hasan'ın naaşı Alp Dağları'nda buzulların erimesiyle beraber ortaya çıkınca dağcılar bulmuş. Çok üzüntülüyüz ama naaşı bulunduğu içinde sevindik" dedi. 

Talihsiz dağcının cenazesinin geçen yıl bulunduğu ortaya çıktı
Fransa'da bulunan Alp Dağları’nda kaybolduktan 26 yıl sonra cenazesi bulunan Kayserili dağcının kaybolduğu dağda çektiği fotoğraf ortaya çıktı. Dağcılığı hobi olarak yapan Hasan Tarım'ın cenazesinin geçen yıl bulunduğu ve DNA işlemlerinin ardından ailesine teslim edildiği öğrenildi. 
Edinilen bilgiye göre, Kayserili Hasan Tarım 1991 yılında 21 yaşındayken Alp Dağlarına çıktı. Burada buzulların altında kalan Tarım'ın naaşına bir daha ulaşılamadı. Alp Dağları'na çıkan bir grup dağcı, Hasan Tarım'ın cenazesini buldu. Ailesiyle beraber Almanya'da yaşayan ve dağcılığı hobi olarak yapan Hasan Tarım'ın cenazesinin geçtiğimiz yıl Ağustos ayında bulunduğu ortaya çıktı. Cenazenin bulunmasının ardından baba Yusuf ve annesi Leyla'dan DNA örnekleri alındı. 2.5 ay süren DNA çalışmasının ardından İtalya polisi cenazeyi ailesine teslim etti. Tarım'ın o dönemde Almanya'da bir fabrikada staj gördüğü ve dağcılığı da hobi olarak yaptığı öğrenildi. 

İHA

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