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Alparslan Türkeş 100 yaşında

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, "Teşkilatlarımız güçlü, ocağımız dimdik ayaktadır, hareketimizin lideri Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin önderliğinde çalışmalarımız son sürat devam ediyor." dedi.

Alparslan Türkeş 100 yaşında
MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla Talas’ta "Başbuğ Türkeş 100 Yaşında" Programı düzenlendi.
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, burada yaptığı konuşmada, anma programı kapsamında, ülke genelinde çeşitli spor dallarında müsabakalar düzenlendiğini, 24-25 Kasım'da da Ankara'da "Alparslan Türkeş 3. Türk Gençlik Çalıştayı" yapılacağını bildirdi.
"Türk milletinin, dünya Türklüğünün gönlünde taht kurmuş, Başbuğumuz Alparslan Türkeş adına yapılan bu organizasyonda bulunmak gerçekten dünyanın en büyük onuru ve şerefidir." ifadesini kullanan Kılavuz, Türkeş'in büyük bir dava, devlet, millet, siyaset adamı olduğunu söyledi.
Ülkü Ocakları'nın Türkeş'in emaneti olduğunu belirten Kılavuz, diri, güçlü, kararlı şekilde şehitlerin emanetine canı gönülden sahip çıktıklarını, bu emanete namusları gibi hassasiyet gösterdiklerini dile getirdi.
Kılavuz, "Çok şükür teşkilatlarımız güçlü, ocağımız dimdik ayaktadır, hareketimizin lideri Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin önderliğinde çalışmalarımız son sürat devam etmektedir."
Program, tekvando sporcularının gösterileriyle sona erdi.

AA
 
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