Alparslan Türkeş fotoğraf sergisi açıldı

Sergiyi ziyaret eden Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak, Alparslan Türkeş'i anma etkinlikleri kapsamında herkesi Ankara’ya davet ettiklerini söyledi.Başkan Çolak: “Kayseri Ülkü Ocakları olarak elimizde var olan fotoğraflarımızı Cumhuriyet Meydanı’nda sergiliyoruz. Cumartesi günü Ankara’ya hareket edeceğiz. Orada 100 bin bozkurt ile merhum liderimiz Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret edeceğiz. Yapılan ziyaretten sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk huzuruna gideceğiz. Anıtkabir ziyaretinden sonra Tandoğan Meydanı’nda Arena’ya geçeceğiz. Burada açılan sergide Başbuğ Alparslan Türkeş’in çok güzel fotoğrafları ile karşılaştık” dedi.Öğretmenler gününü de kutlayan Başkan Çolak, öğretmenlerin yeni nesle yön verdiğinin altını çizdi. Başkan Çolak: “Bugün 24 Kasım Öğretmenler günü, öğretmenlerimizin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak öğrenciler yetiştirmesini temenni ediyoruz. Türk gençliğini daha donanımlı hale getirmek için geleceğe yön veren öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.Meydan Parkı Almer Önündeki sergi pazar akşamına kadar açık kalacak.