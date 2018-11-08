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Altan Aydemir: “Devletimizin Aldığı Kararların Her Zaman Arkasındayız”

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası, enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla üye işyerlerinde yüzde 10 indirime gitti.

Altan Aydemir: “Devletimizin Aldığı Kararların Her Zaman Arkasındayız”

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadeleye desteği ilk olarak kendi iş yerlerinden başlattığını söyledi. Aydemir, “Doların yüzde 40 gibi yükseldiği ülkemizde Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası olarak enflasyonla mücadeleye destek olmak için işletmelerimizde yılsonuna kadar kampanya başlattık. Bizler bu ülkenin ve bu memleketin temel taşlarıyız, tabiri caizse omurga kemiklerini oluştururuz. Bizler devletimizin her zaman yanında ve almış oldukları kararları her zaman desteklemek amacıyla böyle bir kampanya yaptık” ifadelerini kullandı.
Üyelerin de kampanyaya destek verdiğini belirten Aydemir, “Kayseri’de lokantacı, pastacı, çiğ köfteci birçok arkadaşımız bu kampanyaya destek veriyor. Biz devletimizin almış olduğu kararların sonuna kadar arkasındayız. Bu ülke kolay kazanılmadı. Atalarımız çok mücadeleler sonucunda bize armağan ettiği bu ülkeye sahip çıkma anlamında tüm vatandaşlarımızın ve halkımızın da yanımızda olmalarını istiyoruz. Kirası dövizle olan işletmelerimizin dükkan kiralarını da artık TL olarak alınması konusunda da dükkan sahiplerini de göreve davet ediyorum. İnşallah bu konuda da sonuçlar alırız” diye konuştu.
 

İHA

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