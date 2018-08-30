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Altınkaya: "30 Ağustos milletin zaferidir"

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda milli iradenin önemine değindi. Altınkaya; "Yüce milletimizin iradesi önünde hiçbir kuvvet duramayacaktır. Dumlupınar'daki o irade, bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve 81 milyona karşı oynanan oyunları bozmaya muktedirdir" dedi. 

Altınkaya: "30 Ağustos milletin zaferidir"

KGC Başkanı Veli Altınkaya yaptığı açıklamada şunları söyledi; " Bugün 30 Ağustos Türk milletinin şanlı zafer bayramı. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u minnet şükran ve coşkuyla anıyoruz. Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'un Dumlupınar ilçesine bağlı Çal köyü yakınlarında Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımı ile Başkumandanlık Zaferi adıyla kutlanmıştır." 

KGC Başkanı Altınkaya, "Milletimizin yaklaşık bin yıldır kanı pahasıyla vatan edindiği bu topraklar üzerine oynanan oyunlar devam etmektedir. 81 milyon olarak nesep ve mezhebe bakmadan bu oyunları bozmak için birlik ve beraberlik içerisinde büyük Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet hedeflerini mutlaka yakalamalıyız" diye konuştu. Altınkaya, "30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesi ile başta Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve İstiklal mücadelesine katılan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz" dedi. Altınkaya açıklamasını şöyle sürdürdü; 
"O gün milli mücadelede Atatürk'ün ve milletinin yanında olan Anadolu basını bugün de her zaman devletinin ve milletinin birlik ve beraberliği için ortak hareket edecektir." 

İHA

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