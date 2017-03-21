Altınokta Körler Derneği’nde görev değişimi

Altınokta Körler Derneği Kayseri Şubesi geçtiğimiz hafta sonu kongreye yaptı. Mevcut Başkan Sadettin Kulkul’un aday olmadığı genel kurulda Akar Demir ve Süleyman Ekici’nin listeleri yarıştı.

Kongrede 120 üye oy kullanırken, Demir’in listesi 70, Ekici’nin listesi ise 45 oy aldı. Bu sonucun ardından Akar Demir 3 yıllığına şube başkanı oldu.

Haber: Ramazan KARAKUŞ



