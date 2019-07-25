AMAÇ ERCİYESİ GÜNDEME TAŞIMAK

Bisiklet tutkunu vatandaşların Erciyes'i yaşaması ve Kayseri'yi keşfetmesi için bu yıl ikincisi düzenlenen FESTA 2200 Bisiklet Festivali, Kayseri Büyükşehir Belediyesi önünden start aldı. Bisiklet turunun başlangıcını yapmak için alana gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sağlıklı yaşam için bisikletin önemine vurgu yaparak, "45 şehirden 300 civarında bisiklet sevdalısı, sağlığını düşünen dostlarımız burada. Amacımız Kayserimizi gündeme taşımak, amacımız Erciyesimizi gündeme taşımak. Bir doktor olarak da bisiklete binmenin önemini vurgulamak, kalori düşmanı olduğunu paylaşmak, teşvik edip insanları özendirici gayretler içerisinde olmak, ödüller verilirken özellikle gençlerimize bisiklet vermek, bu yönde de teşvik etmek gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.







Yerel yönetimler olarak bisiklet yollarını önemsediklerinin de altını çizen Büyükkılıç, "Özellikle de önümüzdeki dönemde inşallah hayata geçireceğimiz Hava İkmal Millet Bahçesi Projesi bağlamında bisiklet yollarını fazlasıyla hayata geçirileceğini ayrıca Talas'taki 360 projemizin de bünyesinde 10 kilometrelik bir bisiklet güzergahı olacağını da paylaşmak istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da destek vermekte" dedi.







25-28 Temmuz tarihleri arasında Erciyes’te buluşacak olan katılımcılar, organizasyonun ilk etabında Kayseri merkezde 13 kilometre pedal çevrildi. Bisikletliler ikinci etapta ise Develi’yi turlayacak.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar konu hakkında yaptığı açıklamasında, “Develimizin birçok tarihi ve kültürel değerlerini tanıtacağımız bu festivalimizde misafirlerimiz dolu dolu bir dört gün geçirecekler. Geçen yıl ilki düzenlenen ve büyük takdir ve beğeni kazanan festivalimizin bu yıl ikincisini düzenleyerek Develimizin doğa sporlarını yapmak için ne kadar uygun bir yer olduğunu bir kez daha ispat edeceğiz” ifadelerini kullandı.

