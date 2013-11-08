Amerikalı Heyet, Özhaseki'yi Ziyaret Etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kuzey Karolina Eyaleti'nden bir heyet, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kuzey Karolina heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret etti.

Kuzey Karolina Eyalet Senatörü Robert Benjamin Clark III, Kuzey Karolina Eyalet Senatörü David Lamar Curtis, eşi Rachel M. Curtis, Kuzey Karolina Eyalet Milletvekili Ruth Culbertson Samuelson, Kuzey Karolina Eyalet Milletvekili Namon Leo Daughtry, eşi Helen Finch Daughtry ve Kuzey Karolina Eyalet Milletvekili Clyde Robert Brawley, Jr.'dan oluşan Kuzey Karolina heyetini karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki, misafirlerine öncelikle ne içeceklerini sordu. Misafirlerin hepsi 'Çay' isterken, Kuzey Karolina heyetindekiler, Özhaseki'ye 20 yıldır nasıl Belediye Başkanı seçildiğini sordular. Özhaseki de, esprili bir şekilde, ''Bunun bana özel bir sırrı var, herkes istiyor ama vermiyorum, ancak akşam yemeğinde tüyolar verebilirim'' karşılığını verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin köklü bir tarihi geçmişi olduğunu, yapılan kazılarda 26 bin civarında ticari anlaşmalara ait tabletlerin bulunduğunu belirterek, ''Kayseri'de 3 Organize Sanayi bölgesi var ve buralarda 1200'ün üzerinde firma faaliyet gösteriyor. Yapılan kazılarda ele geçirilen bir mektupta, kadın eşinden şikayet ederek, sen işini benden çok seviyorsun, diyor. Şimdilerde de Kayserili sanayicilerimize eşleri böyle diyor. Yani aradan geçen 6 bin yılda değişen bir şey yok. Kayseri ticaret şehri olmaya devam ediyor, büyüyor ve gelişiyor. Köklü bir tarihimiz olmasıyla birlikte, geleceği yakalamak, geleceğe yön vermek için de çaba sarf ediyoruz'' diye konuştu.

Kayseri'nin şehir olarak altyapı ve üst yapı hizmetlerinin tamamlandığını, şimdi büyük projelerle uğraştıklarını belirten Özhaseki, ''Kayseri'de 3 bin 890 metre yüksekliğinde bir dağımız var, Erciyes Dağı. Bu dağımızda Erciyes Projesi'ni yürütüyoruz. Burada 100 kilometre uzunluğunda kayak pistimiz var ama bunu 200 kilometreye çıkaracağız. Buradaki pistleri ve mekanik tesisleri belediye olarak biz yapıyoruz, ancak oteller bölümündeki tesisleri özel firmalar yapacak'' ifadelerini kullandı.

Kuzey Karolina heyeti, ortak işbirliği yapmak, ticareti geliştirmek için karşılıklı ziyaretlerin önemli olduğunu vurgulayarak Özhaseki'yi Kuzey Karolina'ya davet ettiler. Özhaseki de, ''Kuzey Karolina'yı ziyaretimizde bir iyi niyet mektubu imzalanmıştı. Şimdi kalabalık bir iş adamları heyetiyle Kuzey Karolina'ya gelip, ticaretimi geliştirmek istiyoruz. Ancak 30 Mart'ta yerel seçimler var. Seçimler bitmeden Amerika'ya gitmem doğru olmaz. Yanlış anlaşılır, vatandaş, seçim var, başkan geziyor, der. Bu nedenle seçimlerden sonra ziyaret ederiz'' dedi.

Kuzey Karolina heyetinin ziyaretinin son bölümünde ise Özhaseki misafirlerine çini işlemeli vazo hediye ederken, heyet de Özhaseki'ye Kuzey Karolina'yı sembolize eden plaket takdim etti.