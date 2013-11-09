Amerika'nın Kuzey Karolina Eyaletinden Gelen Heyeti:

Kayseri'nin kardeş şehri olan Amerika'nın Kuzey Karolina eyaletinden gelen senatör ve milletvekilleri, Kayseri'yi beğendiklerini söyledi.

Kayseri'yi güzel ve düzenli bulduklarını belirten Kuzey Karolina Eyalet Milletvekili Ruth Culbertson Samuelson, "Sizinle kardeş olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Kuzey Karolina heyeti onuruna Kıranardı Kent Ormanı'nda bir yemek verdi. Yemeğin ardından bir süre Kayseri'yi izleyen ve manzaranın tadını çıkaran konuklar, gezinin çok güzel geçtiğini belirtti.

Kuzey Karolina heyeti adına konuşan Eyalet Milletvekili Ruth Culbertson Samuelson, Kayseri gezisinin her yönüyle güzel geçtiğini belirterek, "Kayseri gezimiz çok güzeldi, harikaydı. İnsanlar gerçekten çok sıcakkanlı ve çok güzel aktiviteleriniz var. Sizinle kardeş olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Sizden daha çok insanın Kuzey Karolina'ya gelip bizimle iş yapmasını temenni ederiz. Gerçekten Kayseri olarak çok basiretli tercihler yapıyorsunuz. Bunun sonucunu da alıyorsunuz. Torunlarımızla birlikte gelip ne kadar geliştiğinizi görmek isteriz" diye konuştu.

Daha sonra Başkan Mehmet Özhaseki konuklarına KAYMEK kursiyerlerinin yapmış olduğu işlemeli eşarp hediye etti.