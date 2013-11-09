Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Amerika'nın Kuzey Karolina Eyaletinden Gelen Heyeti:

Kayseri'nin kardeş şehri olan Amerika'nın Kuzey Karolina eyaletinden gelen senatör ve milletvekilleri, Kayseri'yi beğendiklerini söyledi.Kayseri'yi güzel ve düzenli bulduklarını belirten Kuzey Karolina Eyalet Milletvekili Ruth Culbertson Samuelson,...

Amerika'nın Kuzey Karolina Eyaletinden Gelen Heyeti:
Kayseri'nin kardeş şehri olan Amerika'nın Kuzey Karolina eyaletinden gelen senatör ve milletvekilleri, Kayseri'yi beğendiklerini söyledi.

Kayseri'yi güzel ve düzenli bulduklarını belirten Kuzey Karolina Eyalet Milletvekili Ruth Culbertson Samuelson, "Sizinle kardeş olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Kuzey Karolina heyeti onuruna Kıranardı Kent Ormanı'nda bir yemek verdi. Yemeğin ardından bir süre Kayseri'yi izleyen ve manzaranın tadını çıkaran konuklar, gezinin çok güzel geçtiğini belirtti.

Kuzey Karolina heyeti adına konuşan Eyalet Milletvekili Ruth Culbertson Samuelson, Kayseri gezisinin her yönüyle güzel geçtiğini belirterek, "Kayseri gezimiz çok güzeldi, harikaydı. İnsanlar gerçekten çok sıcakkanlı ve çok güzel aktiviteleriniz var. Sizinle kardeş olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Sizden daha çok insanın Kuzey Karolina'ya gelip bizimle iş yapmasını temenni ederiz. Gerçekten Kayseri olarak çok basiretli tercihler yapıyorsunuz. Bunun sonucunu da alıyorsunuz. Torunlarımızla birlikte gelip ne kadar geliştiğinizi görmek isteriz" diye konuştu.

Daha sonra Başkan Mehmet Özhaseki konuklarına KAYMEK kursiyerlerinin yapmış olduğu işlemeli eşarp hediye etti.

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.