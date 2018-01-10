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ANADOLU BASINININ AYAKTA DURMASI LAZIM

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Yavuz Navruz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde meydana ilk çıkanların başında Kayseri basınının olduğunu söyledi. 

ANADOLU BASINININ AYAKTA DURMASI LAZIM
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Yavuz Navruz, gazetecilerin yaşadığı sıkıntılardan bahsetti.
Kayseri basınının her zaman devletinin yanında olduğunu söyleyen Navruz, “Biz devletimizin yanında olduğumuzu her zaman gösterdik. Bunun en büyük örneği 15 Temmuz’da bu meydana Türkiye genelinde ilk çıkan Kayseri basınıdır. Bu konuyla ilgili Kayseri basını Başbakanlık’tan plaket almıştır. Bunu kimsenin unutmaması lazım. Herkes sıcak yatağından çıkmaya korkarken Kayseri basını burada bırakın haber yapmayı canlı yayına geçerek bütün Anadolu’yu sokaklara çıkması için davet etmiştir. Eğer Anadolu basını kepenk indirirse, televizyonlarında ekranı kararırsa kalenin surlarından en büyük denge taşını çekmiş olursunuz. Bu taşın çekilmemesi için Anadolu basınının ayakta durması lazım" diye konuştu.
İHA
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