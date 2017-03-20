"Anayasa'ya ilk defa cerrahi bir müdahale var"

Kadir Has Kongre Merkezi'de Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği tarafından referandum ile ilgili tanıtım toplantısına AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, 25. dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın kalkan ile çok sayıda Memur-Sen üyesi katıldı.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantıda yaptığı konuşmasında, "Önümüzde çok kritik bir süreç var. 3 Nokta duruyor. 16 Nisan, 15 Mayıs ve 1 Ağustos-30 Ağustos arası 4. Dönem toplu sözleşme. Memur-Sen ailesinin, toplam 5 milyon 100 bin insanın, yaklaşık 20 milyon insanın yükünü taşıyan ve onlar için Milli Gelir’den pay alan bir teşkilat" dedi.Yalçın; " 4. Dönem toplu sözleşmeye oturacağız Ağustos ayında. Masaya güçlü oturmak için 15 Mayıs’ta 1 milyon 111 bin 111 hedefiyle gücümüze güç katmak için bu süreçte yeniden besmele çekmek için bu süreci tek başına yürütmek haksızlık olurdu çünkü önümüzde Türkiye için tarihi bir nokta var. 16 Nisan bu ülkede 35 yıldır darbe anayasasının ihdas edildiği günden bu güne beklenilen tarih. 18 değişiklik olmuş anayasada hepsi kozmotik değişiklikler. Onun için Anayasa değişikliği tartışması asla bitmemiş. İlk defa cerrahi bir müdahale var. Sistem değişikliği gibi Türkiye’de istikrara ayarlı bir değişiklik söz konusu" diye konuştu.Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan ise, "Aydın Kalkan, “Başörtüsüyle okumak isteyen Arabistan’a gitsin hezeyanlarını bir daha duymamak için Evet diyeceğiz. Ülkemizin gerçek kimliğine ulaşması, mücadelesinin kahramanı ülkemizin asıl sahiplerinin yaşadıkları tüm haksızlıkları ortadan kaldıran, dünyanın kibir baronlarına ‘Siz adam öldürmeyi iyi bilirsiniz’ diyerek dünyayı şaşkına çeviren, 15 Temmuz ihanetinde darbe haberini alır almaz darbecilerin merkezine korkusuzca koşan Uzun adama hakkını teslim etmek için referandumda evet diyeceğiz” dedi.