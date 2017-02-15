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Anıt ağaçların “abartılı” yaşlarına inceleme

İki gün önce manşetten verdiğimiz “Kayseri’nin abartısal ağaçları” başlıklı haberimiz üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inceleme başlattı.

Anıt ağaçların “abartılı” yaşlarına inceleme
 
Sözkonusu haberde “Kayseri’nin iki ‘anıtsal’ çınarına ‘abartısal’ yaş plaketleri konması tepki topladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından şehir merkezindeki iki çınarın ‘anıt ağaç’ olarak tescillenmesi takdir edilirken, yaşlarının ise abartılarak olması gerekenden çok fazla gösterilmesi eleştirilere yol açtı.” demiştik.
Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bu haberimiz üzerine Kayseri şehir merkezindeki iki anıt çınarın yaşlarının yeniden tespiti için Ankara’dan bir ekip görevlendirdi. Ekiptekiler, ağaçların gövdesinden aldıkları numuneleri incelenmesi için bir üniversiteye gönderdi. Bakanlık yetkilileri, bilim adamlarından gelen raporu Kayseri kamuoyu ile paylaşarak bir yanlışlık varsa düzeltileceğini söylediler.
(Kayseri Gündem)
 
 
 
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