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Aracını Türk bayraklarıyla süsledi, Ankara'ya doğru yola çıktı

Kayseri'nin Develi ilçesinde pazarcılık yapan Süleyman Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dolarlarınızı bozdurun' çağrısına, iki aracından birini devlete bağışlayarak destek verdi. Aydoğdu, Türk bayraklarıyla süslediği aracını Cumhurbaşkanlığı yetkililerine teslim etmek için Ankara'ya doğru yola çıktı. 

Aracını Türk bayraklarıyla süsledi, Ankara'ya doğru yola çıktı

Kayseri'nin Develi ilçesinde Pazarcılar Odası Başkanı olan ve pazarcılık yapan Süleyman Aydoğdu, "Devletimize Cumhurbaşkanımıza destek amaçlı arabamı devletimize bağışladım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesine götürüp anahtarı teslim edeceğim" dedi. 
"Bütün elinde doları ve altını olan arkadaşlarımıza sesleniyorum, ülkemizin yanında olun devletimizin yanında olun" diyen Aydoğdu, "El ele verirsek hiçbir güç hiçbir devlet ne de Amerika bize hiçbir şey yapamaz. Yeter ki birlik, beraberlik olsun. Bütün sivil toplum kuruluşlarını, bütün zenginlerimizi, fabrikatörleri dolar ve altın bozdurmaya davet ediyorum. Amerika şu anda ülkemize ekonomik darbe yapıyor. Darbe sadece silahla olmuyor, dolarla oluyor. Halkımızın bunu görmesini istiyorum. Allah'ın izni halkımızın desteğiyle biz bu savaşı kazanacağız" diye konuştu. 

İHA

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