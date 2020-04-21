Aranması bulunan 343 kişi yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Mart-14 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda aranması bulunan 343 kişi yakalanırken 61 kayıp şahıs da bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince belirtilen tarihlerde 1’i kasten öldürme, 2’si kasten yaralama olayı olmak üzere 3 olaya işlem yapıldı. İşlem yapılan 3 olayda yakalanan 3 şüpheli tutuklanırken meydana gelen olaylar ile ilgili 2 adet tabanca ele geçirildi.

Gasp Büro Amirliği ekiplerince 1’i yağma, 1’i şantaj olmak üzere 2 olaya işlem yapıldı. Olaylarda 5 şüpheli yakalanarak gerekli işlemleri yapıldı.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 1’i cinsel içerikli suç, 4’ü kumar, 1’i bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma olayı olmak üzere 6 olaya işlem yapıldı. Olaylarda yakalanan 6 şüpheli hakkında gerekli işlemleri yapıldı. Ayrıca 10 fuhuş olayından yakalanan 22 şahıs ile korona virüsle (covid-19) mücadele kapsamında 27 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlenirken fuhuş yapıldığı tespit edilen 5 ev ilgili komisyon kararı ile kapatıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 12’si evden hırsızlık, 8’i işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 7’si otodan hırsızlık olayı olmak üzere 27 olaya işlem yapıldı. Olaylarda yakalanan 26 şahıstan 5’i tutuklandı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 12’si oto, 6’sı motosiklet hırsızlığı olmak üzere 18 olaya işlem yapıldı. Olaylarda, kentten çalıntı olan 9 adet oto ile 6 adet motosiklet bulunarak müştekilerine teslim edilirken, 12 şüpheli yakalanarak gerekli işlemleri yapıldı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 343 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş edildi. Yakalanan şahıslardan 137’si tutuklandı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 2 dolandırıcılık olayına işlem yapılırken yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı. Güven Timleri tarafından ise yapılan çalışmalarda; 9 aranan şahıs yakalandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince kayıp müracaatı alınan toplam 65 şahıstan 61’i bulundu, 4'ünün ise arama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.



Haber: Ekrem Nazlı