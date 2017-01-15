Kayseri Valisi Süleyman Kamçı kentteki yatırım planlarını SABAH Kayseri'ye anlattı. Vali Kamçı, Türkiye'nin gözdesi olan Erciyes Kayak Merkezi'nin daha çok turist ağırlaması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile çalışma başlattıklarını söyledi. Kongre turizmine yönelmeyi hedeflediklerini söyleyen Vali Kamçı "Erciyes'i sadece bir kaç ay için kayak turizmi yapılan bir yer olmaktan çıkaracağız. Büyükşehir Belediyesi ile çalışma halindeyiz. Büyükşehir ile ortak bir çalışma yaparak yakın bir zamanda spor salonları, spor sahaları, kongre merkezleri, toplantı salonları yapılacak. Böylece 12 ay boyunca Erciyes'ten yararlanılacak" diye konuştu.



YAYLA TURİZMİ ÖNEMLİ

Yayla turizmine de ağırlık verileceğini dile getiren Vali Kamçı şöyle konuştu: "Arapları bölgeye çekmek lazım. Karadeniz bölgesine Arapların gelmesi bölgede kalkınmayı hızlandırdı. Biz de Arap turistleri bölgemize çekmek istiyoruz. Erciyes'i, Kayseri'nin özgün yemek kültürü, sağlık turizmi imkanları, ulusal düzeydeki festivaller, kongre turizmi, inanç turizmi, kültür turizmi ile ön plana çıkarmalıyız." Vali Kamçı Kayseri sanayisinin büyümesi için şu tavsiyelerde bulundu: "Öncelikle kentin jeostratejik konumunu da avantaja dönüştürerek dış ekonomik coğrafyada yer alan Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ülkelerine ağırlık verilmeli. Devletin tanıtım, fuar, markalaşma gibi alanlarda verdiği çok fazla destek bulunmaktadır. Ayrıca KOSGEB ve Kalkınma Ajansı gibi kurumların da yenilikçi üretime yönelik destekleri mevcuttur. Kamu ile özel sektörün işbirliği içinde verilen bu destekleri de verimli bir şekilde kullanarak, Kayseri'nin ülkemizin 2023 hedeflerine daha fazla katkı vermesi için uyumlu bir şekilde çalışmaya devam edeceği kanısındayım."



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