Arıkan, “Birlik Ve Beraberliğe İhtiyacımız Var”

Ziyarette konuşan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, seçim döneminde kardeşçe bir tavır göstererek seçimi tamamladıklarını söyledi. Başkan Arıkan: “Biz Saadet Partisi olarak hep söylediğimiz şey Türkiye’deki en büyük problem kutuplaşmadır. Bu noktada seçimlerden önce bir çalışma başlatmıştık. Tüm siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirmiştik. Bu ziyaretlerin meyvesini 24 Haziran seçimlerinde gördük. Kayseri’mizde en ufak bir gerginliğe en ufak bir tatsızlığa mahal vermeden bir seçim dönemini atlamış bulunuyoruz. HÜDA PAR İl Başkanı ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızda gereken nezaketi gereken hoşgörüyü seçim döneminde gösterdiler. Seçim çadırlarımız bile yan yanaydı. Gayet kardeş gibi seçim dönemini gerçekleştirmiştik. Cumhuriyet’in ilanından bu tarafa birliğe ve berberliğe siyasi partilerin bir arada olmasına ihtiyacımız vardır. Bunun ile alakalı Saadet Partisi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da beraber hareket etmenin beraber istişare etmenin faydaları konusunda çalışmalarına devam edecektir. Bugün HÜDA PAR ziyaret etti. Bundan sonra ki süreçte biz seçimden önce başlattığımız siyasi partileri nezaket ziyaretine devam edeceğiz. Yerel seçimlerde hiçbir partinin tek başına çözme imkânı olmadığını bugün yaşadığımız olaylar sebebiyle görmüş oluyoruz” diye konuştu.

Hür Dava Partisi Kayseri İl Başkanı Mehmet Çalhan’da siyasi partilerle hep dirsek temasında olduklarını belirterek, “Biz siyasi partilerle hep dirsek temasındayız. Gerek imkanların sunulmasıyla ilgili gerek Kayseri’de ki sorunlarla ilgili sürekli sahadayız. Bununla ilgili biz esnaf çalışmalarımıza özellikle yoğunluk veriyoruz. Bizde seçimlerde gereken çabayı göstereceğiz” dedi.



