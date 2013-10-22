Arsalar İhale İle Satıldı

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait Mimarsinan Kayapul, Belsin 30 Ağustos, Selçuklu,Yeşilyurt ve Gesi Bağpınar Mahalleleri olmak üzere 5 mahallede bulunan 65 adet ticaret ve konut arsası düzenlenen ihale ile satışa sunuldu.

5 ayrı mahalle de bulunan arsaların 867 m2 ile 1306 m2 arasında değiştiğini ve ticaret parselli arsaların satışına daha çok ilgi gösterildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, 65 arsadan 6’sının satışının gerçekleştirildiğini diğer arsaların ise 15 gün süre ile pazarlığa bırakıldığını söyledi.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle ihale yapıldığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Satışı yapılan arsalardan 605 bin TL gelir elde ettik. Şehrimiz ekonomisinin canlanmasına vesile olacak ve katkı sağlayacak ihaledeki amacımız, Melikgazimizin hizmetlerine imkân sağlamaktır. Satışa sunulan tüm arsalar imar planlı olup, planlı gelişmeye, büyümeye ve yapılanmaya yön verilmektedir. Arsa satışından elde edilen gelir ile yine bu bölgelere asfaltlama, park yapımı gibi hizmetler geri dönecektir” dedi.