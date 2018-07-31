Arslan: “ABD’nin hedefinde Türkiye var”

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı’nın 8. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Bir otelde düzenlenen kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.



Kurulun açılış konuşmasını yapan Arslan, 15 Temmuz’u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. ABD’nin hedefinde Türkiye’nin olduğunu söyleyen Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

“15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Her toplantımızda 15 Temmuz’un altını bir kez daha çizeceğiz. 15 Temmuz’a yönelik bir kısım uyarılarımızı ifade edeceğiz ve 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anarken gazilerimize de teşekkür edeceğiz. NATO uzantıları 15 Temmuz ABD ve onun yandaşlarının Türkiye’yi işgal girişimi ve hain darbe girişimi olarak biliyoruz. Bugün çok daha açık olarak görüyoruz ki ABD yarım kalan hesabını tamamlamak istiyor. Yaşadığımız sorunlar ve karşılaştığımız 15 Temmuz ihanetinin arkasında uluslararası emperyalist güçlerin ağababası ABD’nin olduğunu herkes biliyor. O yüzden 15 Temmuz hesabı henüz kapanmadı. 15 Temmuz hain işgal girişiminin çabaları ve oyunları devam ediyor. Biz hem 15 Temmuz’da yaşananları unutmayacağız hem de işgalci zihniyete karşı tedbir almamız gerekecek. ABD Başkanının ve başkan yardımcısının özellikle bir papaz üzerinden Türkiye’ye verilen mesaj çok açık. Bunun artık tüm dünya gördü. ABD’nin hedefinde Türkiye var. Boyun eğmeyen, diz çökmeyen Türkiye’ye karşı bir hesap var. Bu hesabı şimdiye kadar boşa çıkardık ve bundan sonrada hesapları tutmayacak diye düşünüyorum.”



Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de, sendikanın çalışmaları hakkında bilgiler vererek, “Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı 1989 yılında Melikgazi belediyemizde ilk teşkilatlanma çalışmasını yapmıştı. Bugün hamt olsun 9 bine yaklaşan üyesiyle kayserimizin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olmuştur. 2015 tarihinde hizmet-iş sendikası genel merkezimizin seçimlerinde şube başkanımız Halil Özdemir’in genel başkan yardımcısı olarak seçilmesinden sonra hizmet-iş sendikası genel merkezimiz ve şube yönetim kurulumuz tarafından şube başkanlığı görevi tarafımıza tevdi edildi. Daha önce de birlikte çalıştığım genel başkan yardımcımız hizmet-iş bayrağını bizlere zirvede teslim etti. Bizlerde bu sorumluluk bilinciyle yönetimin denetim, disiplin, baştemsilci, temsilci ve komitelerimiz ile gecemizi gündüzümüze katarak emanet edilen bayrağı daha ileri götürmek için gayret gösterdik. Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak toplu iş sözleşmelerimiz çoşkulu bir şekilde bayram havasında oldu. Genel merkezimize Kayseri’den sorun gitmemesi için gayret gösterdik. Çok şükür Kayseri birliğin beraberliğin kardeşliğin şehri. Kayserimiz huzurun şehridir. Bizler burada huzurlu bir ortamda çalışıyorsak büyükşehir Melikgazi, Kocasinan ve diğer ilçe belediye başkanlarımızın bizlerin işlerini kolaylaştırmak için yardımcı olmalarından kaynaklanıyor. Kayseri şube başkanlığı olarak işyerlerimizde hiçbirinde aidat borcumuz bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.

