“ARTIK KAYSERi’YE YATIRIM YAPAR MIYIZ?”

Kayseri'de Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün 'il imamı' Sıtkı Baş'ın da aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda görülmeye devam edildi.



Tutuksuz sanık Mustafa Boydak, Gürdoğan'ın 25 Nisan 2016 tarihinde Memduh Boydak ve Bekir Boydak’tan 2 işlemde toplam 6 milyon lira havale aldığı ve aynı tarihte Şükrü Boydak’a tek işlemde 6 milyon lira gönderdiği olay ile ilgili savunma yaptı.



"42 milyon TL'lik hisse aldık"

Boydak savunmasında, "İşin esası aslında şöyle. Gürdoğan ailelerinin tüm fertlerinden 42 milyon TL'lik hamiline yazılı hisse alımı yaptık. İçerisinde Bülent Gürdoğan adına olan 6 milyonluk hisse de vardır" diyerek mahkemeye bazı belgeler sundu. Boydak, "Hamit Gürdoğan ailesinin 5 ferdinden yüzde 1.25, Hasan Hüseyin Gürdoğan ailesinin 2 ferdinden yüzde 0.65 hisse, Hilmi Gürdoğan ailesinin 4 ferdinden yüzde 1.25, Mehmet Gürdoğan ailesinden ise yüzde 2.35 hisse olmak üzere toplam yüzde 5.25 hamiline yazılı hisse senedi aldık. Bunların toplam bedeli 42 milyon TL'dir" diye konuştu.



"Yapılan haberle çok onurumuza dokundu"

Devletin 4 yıldır şirketlerinde bakmadık yer bırakmadığını söyleyen Boydak, "Denetlemelerde 1 santim şaibe çıkmadı. En çok zorumuza giden ise ulusal bazı basın yayın organlarında 'Boydaklardan darbeci askere para aktarımı' gibi haberler yapılması oldu. Bu tür haberler çok onurumuza dokundu. Şu anda güçsüzüz ya, sesimiz çıkmıyor ya, aslında çıkıyor da 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne saygımızdan dolayı, yargılamaya gölge düşürecek sözlerden uzak duruyorum. Biz 1 milyar TL bedelle HES Kablo'yu halka arz edecekken başımıza bunlar geldi" dedi.



"Fıstık gibi gözaltına almışlardı, yine alsalardı"

Boydak mahkemede savunmasında, "Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nın 6 milyon TL Albay Bekir Gürdoğan'a para aktarımını söylemesinin ardından keşke Kayseri Cumhuriyet Savcılığımız da bizlerden bilgi alsaydı. Biz bunları anlatırdık. Operasyonlarda sabah 6.00'da bizi evlerimizden fıstık gibi aldılar. Yine bu olayla ilgili de gözaltına alsalardı da biz de savcılığımıza anlatsaydık. Biz dürüstlüğümüzün ve kurumsal iş yapmamızın cezasını çekiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Yerel basın vatan haini diye yazıyor"

Çok daraldığını belirten Boydak, "Hacı Boydak, ailemizin de işimizin de patronudur. Kendisi başkanımızdır, halen de öyle kulakları çınlasın. Kayseri Vergi Dairesi vergi rekortmenlerini açıklayamıyor. Çünkü ilk 10'da Boydaklar var. Yıllardır bu böyle ama şimdi Boydaklar kayboldu, şehrin ekonomisi de kayboldu. Artık insanlar vatan haini olarak görüyorlar. En çok Kayseri'de vatan haini olarak görülüyoruz. İstanbul'a gidiyorum, yine eski saygıyı halen gösteriyorlar. Kayseri'de yerel basın, salondaki gazetecileri tenzih ediyorum, onlar objektif ama diğer basın yayın organları sürekli vatan haini olduğumuzu yazıyorlar. Babamızın, annemizin adının olduğu hayırlar yaptık, 6 tane yaptığımız hayır işinden babamızın, annemizin isimleri silinmiş. Artık Boydaklar Kayseri'ye yatırım yapar mı? Sesimizi kesmeden dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İşte bağımsız yargı bu" şeklinde konuştu.

Bazı tanıkların da dinlenmesinin ardından duruşmaya, yarın sabah 09.00'a kadar ara verildi.

İHA

