Askerler şehit düşen arkadaşlarını unutmadı

Hain saldırıdan sonra adına Şehit Komandolar Durağı adı verilen halk otobüsü durağını vatandaşlar Türk bayrakları ve karanfillerle donattı. Duygularını kağıda döken vatandaşların yanı sıra, yaralanan ya da şehit düşen asker arkadaşları ile ailelerine destek olmak isteyen Komando Tugayı askerleri de çiçek gönderenler arasında yer aldı.Ayrıca, olayın üzerinden üç gün geçmesine rağmen, vatandaşlar durağı ziyaret edip dua etmeyi bırakmadı.