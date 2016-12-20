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Askerler şehit düşen arkadaşlarını unutmadı

 Kayseri'de Cumartesi günü meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan askerler için silah arkadaşları, saldırının meydana geldiği otobüs durağına çiçekler göndererek notlar bıraktı. 

Askerler şehit düşen arkadaşlarını unutmadı
Hain saldırıdan sonra adına Şehit Komandolar Durağı adı verilen halk otobüsü durağını vatandaşlar Türk bayrakları ve karanfillerle donattı. Duygularını kağıda döken vatandaşların yanı sıra, yaralanan ya da şehit düşen asker arkadaşları ile ailelerine destek olmak isteyen Komando Tugayı askerleri de çiçek gönderenler arasında yer aldı. 
Ayrıca, olayın üzerinden üç gün geçmesine rağmen, vatandaşlar durağı ziyaret edip dua etmeyi bırakmadı.

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