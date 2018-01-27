ASKERLERiN ‘ŞAFAK DAYI’SI: “OPERASYONLARA BENi DE ALIN”

Türkiye’nin dört köşesine nam salan Komando Çarşısı’nın çaycısı Şaban Salar nam-ı diğer ‘Şafak Dayı’ 15 yıldır memleketin askerine çay yapıyor.



Askerlerin uğrak yeri haline gelen Şafak Çay Evi’nin duvarları askerlerin hatıralarıyla dolu. Askerlerin ‘Şafak dayılarına sevgisi dükkânının duvarlarında biriktirdiği fotoğrafların sayısıyla ölçülebilir. Şafak Dayı, ülkede eşine az rastlanır bir uygulamayla askerlerle çekindiği 3 binden fazla fotoğrafı çay ocağının duvarına asmış.



Askerlerin güven içerisinde çarşıda dolaştığını belirten Şaban Salar ”İlk olarak bir asker terhis olurken vesikalık resmini çay ocağının duvarına asmak istedi. Ben de kırmak istemedim genç kardeşimizi. Sonra isteklerin ardı arkası durmadı. Buraya resim asmak bir gelenek hatta neredeyse bir belge haline gelmeye başladı. Askerliğini Kayseri’de yapıp gidenler sonradan uğrayarak mutlaka çayımı içiyor, fotoğrafının yerinde durup durmadığına bakıyor. Kayseri’de askerliğini yapıp burada fotoğrafı olan 15 binden fazla insan var. Bunların neredeyse hepsini bugün gibi hatırlar ve tanırım.” dedi.



“Zeytin Dalı Operasyonu Kürt-Türk savaşı değildir”

TSK’nın Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK-YPG teröristlerine karşı gerçekleştirdiği operasyona da değinen Salar, şunları söyledi:

“Özellikle batı medyası bu harekâtı Kürt-Türk savaşı olarak servis ederek PKK’ya meşru bir altyapı oluşturmaya çalışıyor. Bu bir Kürt-Türk savaşı değildir. Mehmetçiğin içinde binlerce Kürt Mehmetler var. Yine Kayseri’den bölgeye giden onlarca Kürt komando bulunmakta. Ben onları tanıyorum. Devletine ve milletine sadık imanlı askerler bunlar. Allah’sız terör örgütü PKK’ya karşı Türkiye’nin güvenliği içim mücadele ediyorlar.”



“Operasyona beni de alın”

Şaban Salar, Zeytin Dalı Operasyonu’na kendisinin de katılmak istediğini, bu konuda yetkililerden görev beklediğini belirterek; ““Operasyona katılan birçok asker beni tanıyor. Yanlarında olmamın onlara manevi bakımdan moral olacağına inanıyorum. Askerlerimizi çok seviyorum. Onlar hizmet etmek beni mutlu ediyor. Bu sebeple cephede onlarla olmak istiyorum” dedi.



Hatay halkının askerlere olan ilgi ve hizmetinin de kendisini duygulandırdığını dile getiren Salar, Çanakkale ruhunun hala devam ettiğini, bu ruhun karşısında hiçbir gücün duramayacağını söyledi.



“Zincidere aslanları için de bir füze atın”

Afrin’de operasyona katılan askerlere mesaj gönderen Salar, “17 Aralık’ta PKK’nın hain saldırısı sonucu şehit olan Zincidere komandoları için de üzerinde ‘Zincidere Aslanları için’ yazılı bir füze atmalarını istiyorum” dedi.



Haber-Foto: Tunahan Kaya