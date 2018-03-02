ASKF’den Başkan Çelik’e teşekkür

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı, amatör spor kulüplerine en büyük desteği Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin verdiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesinin Argıncık’ta yapmakta olduğu amatör spor tesisi sayesinde Türkiye’de popüler olduklarını ifade eden Soykarcı, “Her şey çok güzel. Daha önce söz verdiğiniz gibi yılda iki sefer malzeme dağıtımı yapıyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Bu sene de arkadaşlar talebimizi aldılar. Gerçekten içimize sinen malzemeler satın alındı. Bununla ilgili çok teşekkür ederiz. Bu arada sayenizde Türkiye’de çok popüler olduk. Amatör spor tesisleri projesini mail yoluyla diğer illere gönderdik. Projeyi alan ‘Kayseri bunu yaptırıyor. Biz de yaptıralım’ diyor. Fotoğraflarını tüm Türkiye’ye dağıtıyoruz. Tesislerimizi de gezdik. Dört dörtlük bir tesis olmuş. Sizin uygun gördüğünüz zamanda açılışını birlikte yaparız. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak hiçbir eksiğimiz kalmadı” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, insana yatırım üzerinde hassasiyetle durduklarını vurgulayarak, “Gençlerimiz için tabii ki yapacağız. İmkanlarımızın el verdiği ölçüde ne istenirse gerçekleştireceğiz. Fiziki olarak altyapı, üst yapı, ulaşım gibi konuları yapacağız; ama konu insan olunca bizde akan sular duruyor. Hele de gençler olunca, amatör Spor olunca tüm imkanlarımızla koşuyoruz. 139 kulüpteki on binlerce sporcu bu tesisler sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak duracak ve sosyal medya çılgınlıklarından kendini kurtaracak. Hem fizik, hem de ruhen kendini yetiştirecek. Elhamdülillah Kayseri’nin yaptığı her iş Türkiye’ye örnek oluyor” diye konuştu.