Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Aşklarını Erciyes’te Ölümsüzleştirdiler

Kayseri’de yaşayan Ömer Yılmaz, kız arkadaşına Erciyes’te sürpriz evlenme teklifi yaptı.

Kayseri’de yaşayan Ömer Yılmaz, Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı. Teleferikle Erciyes’i gezdikten sonra arkadaşlarının yardımıyla kız arkadaşına evlilik teklifi eden Yılmaz, aldığı ‘Evet’ cevabı ile mutlu olduğunu söyledi. Yılmaz, “2 yılı aşkındır beraberiz. Yeni yılın ilk gününde böyle bir teklif düşündüm. Erciyes’in yeri bizde çok ayrı. Erciyes’i çok sevdiğimiz için burada teklif etmedik istedim” dedi.
Yılmaz’ın kız arkadaşı ise, “Ben böyle bir teklif beklemiyordum. Benim içinde sürpriz oldu. Çok mutluyum. Böyle karlı bir günde hiç ummadığım bir anda güzel bir teklif aldım” diye konuştu.

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerErciyesKAYAK MERKEZİSürprizEvlilik Teklifi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.