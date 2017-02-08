ASKON’dan gazetemize ziyaret

Ziyarette Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Yörük ve Yazı İşleri Müdürü Bünyamin Gültekin ile görüşen dernek yönetimi yaptıkları ve yapacakları bazı faaliyetler hakkında bilgi verdiler.

Başkan Ali Özcan dernek olarak amaçlarının özellikle kentimizdeki genç girişimcilerin önünü açmak olduğunu belirterek; bu anlamda eğitici faaliyetler yaptıklarını anlattı.

Rıfat Yörük ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bundan sonraki faaliyetlerinde başarılar diledi.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ



