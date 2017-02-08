Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ASKON’dan gazetemize ziyaret

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Şube Başkanı Ali Özcan ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Saççıoğlu gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

ASKON’dan gazetemize ziyaret
Ziyarette Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Yörük ve Yazı İşleri Müdürü Bünyamin Gültekin ile görüşen dernek yönetimi yaptıkları ve yapacakları bazı faaliyetler hakkında bilgi verdiler.
Başkan Ali Özcan dernek olarak amaçlarının özellikle kentimizdeki genç girişimcilerin önünü açmak olduğunu belirterek;  bu anlamda eğitici faaliyetler yaptıklarını anlattı.
Rıfat Yörük ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bundan sonraki faaliyetlerinde başarılar diledi.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
 
 
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.