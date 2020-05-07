Askon’dan polislere maske desteği Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri şubesi COVİD-19 pandemi sürecinde polisleri de unutmadı. Dernek temsilcileri emniyet mensuplarının sağlık personeli gibi çok önemli bir yerinin olduğunu vurguladı.

07 Mayıs 2020 Perşembe 17:39