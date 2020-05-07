Askon’dan polislere maske desteği

ASKON Kayseri başkan yardımcısı İlker Barlı ve yönetim kurulu üyesi Abdulkadir Taşkın, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürü Maksut Güldaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan başkan yardımcısı İlker Barlı, “Benim babamda emekli bir polis. Polislerin hangi şartlar altında çalıştıklarını çok iyi biliyorum. Her türlü tehdidin ilk önleyicisi ve ilk önlem alıcısı durumundalar. Ülkemizin güvenliği kıymetli emniyet mensuplarımızın elinde. Bizde bu süreçte onlara çeşitli destekler sağlamaya gayret göstereceğiz. Bugün maske dağıtımı yaparak destek olmaya çalıştık. Kurumlarımızda maskeye ciddi bir talep var. Bizde gücümüzün yettiği kadar bu desteği sağlamaya çalışacağız” dedi. Barlı, “Ekonominin tüm paydaşlarını milli ekonomi seferberliğine davet etmiştik. Bu düşünce ile taşın altına elimize koymaya devam ediyoruz. ASKON olarak bu özverileri için milletinin yanında olan herkese teşekkür mahiyetinde bu çalışmaya girdik. Bunu sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
ASKON yönetim kurulu üyesi Abdülkadir Taşkın ise dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “Geçirilen bu süreçte ülkece sıkıntılı günler geçirmemize rağmen dayanışmamızı hiçbir zaman bırakmadık. İnsanlarımız evde sıkıldı ancak sağlıklı kalarak süreçten kurtulmayı başardılar. Devletimizin kıymetli çalışanları ise gece gündüz demeksizin ellerini taşın altına koyarak süreci olabilecek en iyi şekliyle atlatmamızı sağladılar. Bizlerde sadece sağlık mensuplarımızı değil emeğini esirgemeyen herkesi hatırlamaya ve hatırlatmaya gayret ediyoruz. Çalışmalarımız bu minvalde devam edecek” şeklinde konuştu.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürü Maksut Güldaş ise ziyaretten mutluğunu ifade ederek “Bizi bugünlerde yalnız bırakmayan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’ne teşekkür ediyoruz” dedi.
ASKON yönetim kurulu üyesi Abdülkadir Taşkın ise dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “Geçirilen bu süreçte ülkece sıkıntılı günler geçirmemize rağmen dayanışmamızı hiçbir zaman bırakmadık. İnsanlarımız evde sıkıldı ancak sağlıklı kalarak süreçten kurtulmayı başardılar. Devletimizin kıymetli çalışanları ise gece gündüz demeksizin ellerini taşın altına koyarak süreci olabilecek en iyi şekliyle atlatmamızı sağladılar. Bizlerde sadece sağlık mensuplarımızı değil emeğini esirgemeyen herkesi hatırlamaya ve hatırlatmaya gayret ediyoruz. Çalışmalarımız bu minvalde devam edecek” şeklinde konuştu.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürü Maksut Güldaş ise ziyaretten mutluğunu ifade ederek “Bizi bugünlerde yalnız bırakmayan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’ne teşekkür ediyoruz” dedi.
Kurumsal