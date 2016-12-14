ASKON’dan Vali Kamçı’ya ziyaret Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, iş adamları olarak yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek, “Devletimize güveniyoruz. Ülkemiz ekonomisinin ilerleyen zamanlarda hızlı bir büyüme göstereceğine inanıyoruz” dedi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, iş adamları olarak yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek, “Devletimize güveniyoruz. Ülkemiz ekonomisinin ilerleyen zamanlarda hızlı bir büyüme göstereceğine inanıyoruz” dedi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) yönetim kurulu, Vali Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette dernek faaliyetlerinden bahseden ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan ; “Moralimizde ve gayretimizde hiçbir eksilme olmaksızın ülkemize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yaşanılan ekonomik daralma ve döviz kurlarındaki yükselişin geçici bir köpük olduğuna inanıyoruz. “ dedi.

Türkiye ekonomisinde son 15 yılda güçlendirilen temel dinamikler ve devletin ekonomideki rezerv değerlerinin iş adamlarını ümitlendirdiğini ifade eden Özcan; “Yakın zamana kadar IMF’ye borçlu sırtında kamburu olan bir ülkeydik. Son zamanda gerçekleşen birçok olumsuz etkene karşılık sağlam duruşu, bu güçlendirme sayesinde koruduk. Biz iş adamları olarak çalışmalarımıza daha gayretli bir şekilde devam edeceğiz. Zira bağımsız ve güçlü bir Türkiye arzumuzu nasıl 15 Temmuz da ortaya koyduysak. Bugün de ekonomik alanda bu iradenin arkasında duracağız. “ şeklinde konuştu.

Vali Süleyman Kamçı ise ASKON’un çalışmalarını takdirle takip ettiklerini ve böyle vatansever işadamlarının Ticaret ve Sanayi Odalarında daha etkin olmalarını arzu ettiklerini dile getirdi.

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