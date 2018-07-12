ASP çocukları eski oyunlarla ekrandan uzak tutacak

Sarımsaklı Barajı Mesire Alanında gerçekleştirilen pikniğe, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, ASP İl Müdürü Nevzat Özer, kurum çalışanları, sosyo-ekonomik destek kapsamında destek alan çocuklar ile aileleri, koruyucu aileler ile çocukları ve kuruluşlarda kalan çocuklar katıldı.



Vali Yardımcısı Uslanmaz ile İl Müdürü Özer de halat çekme yarışmasına katıldı.



Animasyonlar eşliğinde gün boyu eğlenen çocuklar, eskiden oynana halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma, sandalye kapma gibi etkinliklerle eğlendi. Etkinlik kapsamında piknik yapma imkanı da bulan çocuklara sucuk ekmek ve pamuk şekeri ikramı yapıldı. Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz ile İl Müdürü Nevzat Özer de, halat çekme yarışmasında çocuklara eşlik etti.



“Amacımız çocuklarımızı ekran bağımlılığından kurtarmak”



Projenin amacının, çocukları ekran bağımlılığından kurtarmak olduğunu söyleyen Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, “ Bakanlığımız yavrularımıza sadece eğitim, evde bakım, danışmanlık hizmeti değil, bu tür sosyal hizmetler de vermektedir. Bugün burada çocuklarımızı akranlarıyla tanıştırıyoruz ve ekrandan uzak durarak daha sosyal olmaları için teşvik ediyoruz. Bu kapsamda bugün çocuklarımızla buradayız. Piknik etkinliği dışında proje kapsamında başka etkinlikler de yapılacaktır” dedi.



“Çocuklarımızın sosyalleşmelerini ve birbirleriyle iletişime geçmelerini sağlamalıyız”



İl Müdürü Nevzat Özer ise, etkinliğin amacını şöyle açıkladı: “Etkinliğin amacı çocuklarımızı sosyal medya ve dijital dünyadan uzak tutmak ve unutulmuş geleneksel çocuk oyunlarımızı tekrar hatırlatmak ve çocuklarımızın bu oyunlarla hemhal olmalarını sağlamaktır.”



Çocukların, eskiden olduğu gibi birbirleriyle iletişim kurmaları için ekran bağımlılığından kurtulmaları gerektiğinin altını çizen Özer, “Çocuklarımızı muhakkak bu alanlardan uzak tutmak zorundayız, onların sosyalleşmeleri, birbiriyle iletişime geçmeleri için ‘Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar’ Projesi son derece önemli. devletimizin sosyo-ekonomik destek verdiği ailelerimizin çocukları , koruyucu ailelerimizin çocukları ve kuruluşlarda kalan çocuklarımız bugün bizlerle bir arada. 12 ve 18 yaş yaklaşık 500 çocuğumuz burada. Projemiz Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında devam eden bir projedir. Dolayısıyla bu kapsamda gelecek dönemlerde başka etkinliklerimiz de olacaktır” ifadelerini kullandı.