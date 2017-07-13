Atalay ailesinde sünnet düğünü sevinci

Beyazşehir Okyanus Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen sünnet merasimine; Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Aydın ve Doç. Dr. Mustafa Koçer, Erciyes Üniversitesi İzzet Bayraktar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Derviş Boztosun, Kayseri Basın-Yayın Enformasyon İl Müdürü Mehmet Uğurlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, medya kuruluşlarının temsilcileri, Şevket Atalay'ın mesai arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birer telgraf göndererek Atalay çiftinin mutluluklarını kutladı.Sünnet düğünü, yemek, dua, kına yakımı ve oyun havaları eşliğinde davetlilerin eğlenmesinin ardından sona erdi.