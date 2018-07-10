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“ATAMA 15 GÜNE YAPILIR”

Ak Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı İstanbul milletvekili Mustafa Ataş, basına kapalı yapılan İl Başkanları toplantısında, 18 Ağustos’taki Ak Parti Büyük Kongresi’nden önce Türkiye genelindeki vekaletle yönetilen tüm İl başkanlıklarına, asil isimlerin atanacağını söyledi.

“ATAMA 15 GÜNE YAPILIR”

Kayseri’ye ise  kulislerde konuşulan, Zekeriya Ergüneş, Ferhat Çakır, Kaan Savruk ve Vekil başkan Hasyüncü’nün dışında sürpriz bir ismin atanacağı  belirtiliyor.

Engeç iki hafta içinde atamaların yapılması beklenirken, bu koltuklar için başvuru alınıp alınmayacağı henüz netleşmedi. Ak Parti Genel merkezi yapacağı yoklamaların ardından doğrudan 13 İl Başkanı’nı herhangi bir başvuru süreci yaşanmadan atayabilir.

Ak Parti Kayseri İl Başkan vekili Fatih Hasyüncü’nün de aralarında bulunduğu 13 Ak Parti İl Başkanlığı vekaleten yönetiliyor. Seçimden önce milletvekilliği adaylığı için istifa eden 16 Ak Parti İl Başkanı’ndan 3’ü seçilebilmiş kalanlar ise ya seçilememiş ya da aday gösterilmemişti.
 

İlter SAĞIRSOY

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KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberMustafa Ataş
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