“ATAMA 15 GÜNE YAPILIR”

Kayseri’ye ise kulislerde konuşulan, Zekeriya Ergüneş, Ferhat Çakır, Kaan Savruk ve Vekil başkan Hasyüncü’nün dışında sürpriz bir ismin atanacağı belirtiliyor.



Engeç iki hafta içinde atamaların yapılması beklenirken, bu koltuklar için başvuru alınıp alınmayacağı henüz netleşmedi. Ak Parti Genel merkezi yapacağı yoklamaların ardından doğrudan 13 İl Başkanı’nı herhangi bir başvuru süreci yaşanmadan atayabilir.



Ak Parti Kayseri İl Başkan vekili Fatih Hasyüncü’nün de aralarında bulunduğu 13 Ak Parti İl Başkanlığı vekaleten yönetiliyor. Seçimden önce milletvekilliği adaylığı için istifa eden 16 Ak Parti İl Başkanı’ndan 3’ü seçilebilmiş kalanlar ise ya seçilememiş ya da aday gösterilmemişti.

