"Atamaların KPSS ile yapılmasından memnunuz"

Aydın Kalkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlk defa atanacak öğretmenlerin atamalarında uygulanan mülakat uygulaması tüm kesimlerin tepkisi ile karşılanmaktaydı. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra ilk defa atanacak öğretmen adaylarından KPSS’ye girmeleri istenmekte, atanacak öğretmenlerin üç katı kadar aday öğretmen mülakata davet edilmektedir" diyen Aydın Kalkan, çok özellikli kadroların dışında mülakat uygulamasına sıcak bakmadıklarını dile getirdi. Kalkan, "Öğretmen adayları KPSS ve mülakat puanlarıyla atanmaktadır. Mülakat puanlarında önemli hatalar yapılmaktadır. 80 Alan bir öğretmen adayına 85 verilse, 75 alan bir öğretmen adayına 90 verildiği zaman KPSS’den 75 alan aday 80 alan adayın önüne geçmiş olmakta ve devlete adalete karşı ciddi güvensizlik yaşanmaktadır. Bu anlamda gençlerin hayal kırıklıkları yaşaması herkesi üzmektedir"

“Öğretmen adayları rahatladı”

Aydın Kalkan, "Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın basına yansıyan açıklamaları öğretmen adaylarını rahatlatmıştır. Açıklamaya göre mülakata giren öğretmen adaylarının terör örgütleri ile ilişkisi olmayanlar KPSS puanlarıyla atamaları yapılacaktır. KPSS puanı herkesin kabullendiği bir atama sistemidir, Her aday hak ettiği puanıyla yerleşmektedir. Atanabilen öğretmen adayı emeğinin karşılığını almış oluyor, atanamayan öğretmen adayı daha fazla çalışması gerektiğinin farkına varıyor" ifadelerini kullandı.



Aydın Kalkan, sendika olarak mülakatların yanlış sonuçlar verdiğini, adalet duygusunu zedelediğini, gençleri umutsuzluğa ve hırçınlığa sevk ettiğini dile getirerek açıklamalarını şu şekilde tamamladı:



"Milli Eğitim Bakanlığı bu tür uygulamalardan önce eğitimin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Eğitim Bir Sen’le ve diğer paydaşlarla istişareler yapsa, birlikte planlamalar yapılsa sisteme ve kurumlara yönelik ithamlar güvensizlikler ortadan kalkar. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a Öğretmen adaylarının KPSS puanları ile atanacağına dair açıklaması için teşekkür ediyoruz, sendikamızın bu başarısını tüm üyelerimizin başarısı olarak görüyoruz."

Kurum Haberi

