Atatürk fotoğrafları sergisi açıldı

Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Atatürk fotoğrafları sergisi, milli mücadele savaşı öncesine ve cumhuriyet dönemine ait 40 adet Siyah- Beyaz fotoğraftan oluşuyor. Sergiye Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı’nın yanı sıra Kayseri Gençlik Merkezi öğrencileri katıldı.Serginin açılışını yapan Mehmet Emin Avcı, ”Kahraman milletimizin Kurtuluş Savaşı’nı kazanmasına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz temeller üzerinde yükselmesine liderlik eden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun silah arkadaşların ölümünün 79. Yıl dönümünde rahmetle ve minnetle bir kere daha anıyoruz. Fotoğraf sergimizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu13 Kasım Pazartesi gününe kadar açık olan sergi, Kayserili vatandaşları bekliyor.