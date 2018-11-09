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“Atatürk Tarihe Yön Veren Bir Devlet Adamıydı”

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Bağlamış, mesajında, geleceğe ışık tutan fikirlerin, çağdaşlığın ve eserlerin sahibi Mustafa Kemal Atatürk'ün, sadece Türkiye'yi değil bütün dünyayı derinden etkileyen ve tarihe yön veren büyük bir devlet adamı olduğunu belirtti.

“Atatürk Tarihe Yön Veren Bir Devlet Adamıydı”

KTB Başkanı Bağlamış, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Aziz milletimizin, Anadolu topraklarından silinmek istenildiği bir dönemde başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandıran Atatürk, millet iradesine dayalı Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak, yepyeni bir çığır açmıştır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün kurduğu Cumhuriyeti çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmakta kararlıyız. Bu inançla O’nun gösterdiği muasır medeniyetleri aşma hedefine doğru, milletimizin her ferdine en ileri hayat standartlarını sağlamak azim ve kararlılığı ile birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden çalışmaktayız. Uğrunda büyük bedeller ödenen yurdumuza ve bağımsızlığımıza her koşulda sahip çıkmalı, Cumhuriyetimizi yaşatmanın, hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu unutmamalıyız."

 

Ekrem Nazlı

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