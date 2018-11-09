“Atatürk Tarihe Yön Veren Bir Devlet Adamıydı”

KTB Başkanı Bağlamış, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Aziz milletimizin, Anadolu topraklarından silinmek istenildiği bir dönemde başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandıran Atatürk, millet iradesine dayalı Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak, yepyeni bir çığır açmıştır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün kurduğu Cumhuriyeti çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmakta kararlıyız. Bu inançla O’nun gösterdiği muasır medeniyetleri aşma hedefine doğru, milletimizin her ferdine en ileri hayat standartlarını sağlamak azim ve kararlılığı ile birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden çalışmaktayız. Uğrunda büyük bedeller ödenen yurdumuza ve bağımsızlığımıza her koşulda sahip çıkmalı, Cumhuriyetimizi yaşatmanın, hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu unutmamalıyız."

Ekrem Nazlı