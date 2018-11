 “Atatürk'ün Yolundan Gittiğimiz Müddetçe Aşamayacağımız Hiçbir Engel Yoktur

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 80. Yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "İstiklal Savaşımızın mimarı, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 80. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz” diyerek şu ifadelere yer verdi: “Atatürk, büyük bir devlet adamı ve büyük bir liderdi. Kurtuluş Savaşı mücadelesinde sadece ülkemiz topraklarını düşmanlardan temizlemekle kalmadı, küllerinden yeniden doğan bir milletin her alanda gelişimini sağlamak için var gücüyle çalıştı. İlkeleri ve gösterdiği hedeflerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, dünyada güçlü kılmanın adımlarını attı. Bugün bize düşen görev onun izinden gitmek ve hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni her alanda güçlü kılmaktır. Her karışı şehit kanıyla sulanmış bu vatan topraklarını ebediyete kadar korumak ve kollamaktır. Bizi bu coğrafyadan söküp atmaya çalışan düşmanlarımıza karşı bir ve beraber olmak, millet iradesine sürekli sahip çıkmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin fertleri olarak, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gittikçe, bir ve beraber oldukça, çalıştıkça, ürettikçe ve kendimize gelecek hedefleri koyduğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu vesileyle ebediyete intikalinin 80. Yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."







Haber: Fatih Bar