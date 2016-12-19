Atatürk’ün şehrimizi ziyaretinin yıldönümü Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şube Başkanı Dr. İsmail Ulusoy bundan tam 97 yıl önce, 19 Aralık 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün temsil heyeti başkanı olarak yol arkadaşları ile birlikte şehrimizi ziyaret ettiğini söyledi.

Ziyaretin yıldönümü nedeniyle yazılı açıklama yapan Dr. İsmail Ulusoy şunları söyledi;

Vatansever Kayseri halkı

“İlimiz insanları, milletimizin kalbinden ve beyninden, bütün uğraşlara rağmen silinmeyecek olan Atamız ’ı, her iki tarafa da yaraşır bir sevgi ve heyecanla karşılamış ve konuk etmişlerdir. Atamız da, Kayseri ’de gördüğü yakınlık ve desteği, ziyaret sonrası yayınladığı beyannamede, takdirle ifade etmiştir.

Vatansever Kayseri halkı, Kurtuluş Savaşı’nı, başından sonuna kadar desteklemiştir. Kurtuluş Savaşı süresince, yurdun değişik yörelerinde görülen Milli Mücadele karşıtı ayaklanma ve eylemler Kayseri’de görülmemiştir. Kayserili Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı her safhasında, içtenlikle desteklemiştir. Özellikle Sakarya Meydan Muharebesi’nde, bıyıkları yeni terleyen liseli evlatlarını, Ulus’un bağımsızlığı yolunda feda etmekten, şehit vermekten çekinmemiştir.

Atamızın şehrimizi ziyaretinin 97’nci yılında, şehrimizin ve ülkemizin bir daha Kurtuluş Mücadelesi vermesi durumuna düşmemesini diliyor, iç ve dış düşmanlara karşı, başta siyasi iktidar mensupları olmak üzere, herkesi birlik ve beraberliğe davet ediyorum. “

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