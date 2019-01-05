ATOM KARINCA 2. TURA BAŞLIYOR

MAKAMDA 4 BİN KİŞİYLE GÖRÜŞTÜ
Büyükkılıç 42 günlük süren çalışmalarının birinci etabında 16 ilçeyi ve tüm siyasi partiler ile medya kuruluşlarını ziyaret etti. Ayrıca bugüne kadar makamında 4 binden fazla ziyaretçiyi kabul ederken, 320 heyet ve 180’e yakın muhtarla da birebir görüştü.
3 BİN KİŞİYE TEŞEKKÜR KOKTEYLİ
Kayseri genelindeki 26 Sivil Toplum Örgütü’nü ziyaret eden Büyükkılıç, 7 AVM ve 42 semt pazarındaki tüm esnafla görüşürken, Melikgazi Belediyesi’nde kendisine destek olan vatandaşlara iki ayrı büyük teşekkür kokteyli verdi, kokteyllere ortalama 3 bine yakın davetli katıldı.
KANTİNDE ÖĞRENCİLERLE SOHBET
Geceleri de boş geçirmeyen Başkan Büyükkılıç, karakol ve hastanelerin yanı sıra terminali de ziyaret ederken özellikle üniversitelerin yönetimleriyle de görüştü. Üniversitelerde kantinlerdeki öğrencilerle sohbet eden Büyükkılıç, onların Kayseri’ye ilişkin düşüncelerini ve önerilerini de uzun uzun dinledi.
Büyükkılıç 42 günlük süren çalışmalarının birinci etabında 16 ilçeyi ve tüm siyasi partiler ile medya kuruluşlarını ziyaret etti. Ayrıca bugüne kadar makamında 4 binden fazla ziyaretçiyi kabul ederken, 320 heyet ve 180’e yakın muhtarla da birebir görüştü.
3 BİN KİŞİYE TEŞEKKÜR KOKTEYLİ
Kayseri genelindeki 26 Sivil Toplum Örgütü’nü ziyaret eden Büyükkılıç, 7 AVM ve 42 semt pazarındaki tüm esnafla görüşürken, Melikgazi Belediyesi’nde kendisine destek olan vatandaşlara iki ayrı büyük teşekkür kokteyli verdi, kokteyllere ortalama 3 bine yakın davetli katıldı.
KANTİNDE ÖĞRENCİLERLE SOHBET
Geceleri de boş geçirmeyen Başkan Büyükkılıç, karakol ve hastanelerin yanı sıra terminali de ziyaret ederken özellikle üniversitelerin yönetimleriyle de görüştü. Üniversitelerde kantinlerdeki öğrencilerle sohbet eden Büyükkılıç, onların Kayseri’ye ilişkin düşüncelerini ve önerilerini de uzun uzun dinledi.
Özel Haber: İlter Sağırsoy
atomun karıncanın karşısına dursun ataş konuyor yani ateş böcegi hadi bakalım kim hızlı çalışacak görelim