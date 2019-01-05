ATOM KARINCA 2. TURA BAŞLIYOR Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak adının açıklandığı 24 Kasım’dan bugüne kadar 42 günde baş döndüren bir tempoyla çalışmalarını sürdüren Memduh Büyükkılıç çalışmalarının birinci etabının tamamlandığını ve ikinci etabı için planlama yaptıklarını söyledi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 10:13