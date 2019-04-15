Atom Karınca El Koydu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri genelindeki başta Şehir Hastanesi'nde yaşanan sıkıntılar olmak üzere tüm sağlık sorunlarıyla ilgili olarak sağlık zirvesi yaptı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 09:27