Atom Karınca El Koydu

GECELERİ DEĞERLENDİRİYORUZ
Başkan Büyükkılıç, “Amacımız insanların ihtiyaçlarını bir an önce gidermek ve işlerini kolaylaştırmak. Fedakarlık yapmadan bir şey olmaz. Bu toplantıları ziyaretçilerimiz ve resmi işlerimiz nedeniyle gündüz yapamıyoruz. Geceler de uzun olunca değerlendiriyoruz.” dedi.
BÜYÜKKILIÇ'A BRİFİNG
Gece yarısı yapılan zirvede başarısı sorgulanan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli’nin yani sıra, AK Parti Kayseri Milletvekili Op. Dr. İsmail Tamer, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, belediye başkanları ile sağlık sektöründe yönetici pozisyonunda bulunan bürokratlar da katıldı. Zirvede Büyükkılıç’a sağlık alanındaki çalışmalar ve sorunlar ile ilgili brifing verildi.
Başkan Büyükkılıç, “Amacımız insanların ihtiyaçlarını bir an önce gidermek ve işlerini kolaylaştırmak. Fedakarlık yapmadan bir şey olmaz. Bu toplantıları ziyaretçilerimiz ve resmi işlerimiz nedeniyle gündüz yapamıyoruz. Geceler de uzun olunca değerlendiriyoruz.” dedi.
BÜYÜKKILIÇ'A BRİFİNG
Gece yarısı yapılan zirvede başarısı sorgulanan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli’nin yani sıra, AK Parti Kayseri Milletvekili Op. Dr. İsmail Tamer, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, belediye başkanları ile sağlık sektöründe yönetici pozisyonunda bulunan bürokratlar da katıldı. Zirvede Büyükkılıç’a sağlık alanındaki çalışmalar ve sorunlar ile ilgili brifing verildi.
İlter SAĞIRSOY