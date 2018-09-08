AVM’LER ÇAĞRIYA UYMUYOR

KTO Başkanı Gülsoy’un Kayseri’deki tüm avmlere gönderdiği mektuba istinaden herhangi bir cevap verilmedi ve avmlerde dövizle kira uygulaması devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu manadaki çağrısının millileşme adına çok önemli olduğunu vurgulayan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Kayseri’deki alışveriş merkezlerinde kiralar dövizle alınıyor, bunun Türk Lirası’na çevirilmesi için Oda olarak Cumhurbaşkanımızın çağrısını da hatırlatan bir mektup gönderdik. Henüz cevap gelmedi. Geldiğinde kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.



