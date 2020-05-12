AVM’lerde denetim Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Covid 19 salgını nedeniyle haftalar sonra kapılarını açan alış veriş merkezlerinde denetim ve bilgilendirmeler yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan alışveriş merkezleri yeni tedbirler paketiyle birlikte kapılarını açtı. AVM’ler için alınan tedbirlere uyulması amacıyla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetim ve bilgilendirmeler yapıldı.

AVM’lerde denetim yapan zabıta ekipleri, tek tek tüm mağazaları gezerek Covid 19 önlemlerini incelediler. Denetimlerde AVM’lere gelecek olan müşteriler ile çalışanların maske takacağı, girişlerde ateş ölçümü yapılacağı, sosyal mesafelere uyulması gerektiği, AVM ve iş yerlerinin girişinde el antiseptiği bulundurulacağı, sık kullanılan yerlerin dezenfeksiyonu, mağazalarda denenen ürünlere ultraviyole ışınları uygulanması gibi bir dizi konuda bilgilendirmeler yapılarak, koronavirüsün önlenmesi için tüm bu konulara azami hassasiyet gösterilmesi gerektiği vurgulandı.



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