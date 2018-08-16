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Avrupa'daki Kayserililerden örnek proje

Avrupa Kayserililer Birliği yönetimi önemli bir sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Avrupa'daki Kayserililerden örnek proje

Başkan Çelik, ihtiyacı olan çocuklarımıza kıyafet desteği sağlayacak projenin içinde olacaklarını ve yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayacaklarını söyledi.

Avrupa Kayserililer Birliği Başkanı Muzaffer Polat ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Ziyarette, memleketlerine yönelik sosyal sorumluluk projesine ilişkin bilgi veren Avrupa Kayserililer Birliği Başkanı Polat, “Kayseri ve ilçelerinde 1600 çocuğumuzu giydirme projemiz var. Bu sayıyı arttırabiliriz. Büyükşehir Belediyemizin desteği ile ihtiyaç duyan çocuklarımıza bu yardımı ulaştırmak istiyoruz. Başka sosyal projelerle de memleketimize destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de tarihi, doğası, mutfağı zengin şehir olan Kayseri’nin en önemli zenginliğini gönül zenginliği olduğunu belirtti. Böylesine güzel bir proje için yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çelik, “Sizler gurbet elde kazanacaksınız ve bu kazançla hayır yapmak isteyeceksiniz. Biz böyle bir proje için başımızı açar koşarız ve o projenin içinde olur gerçek ihtiyaç sahiplerine bu yardımları ulaştırırız” diye konuştu. 
 

İHA

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