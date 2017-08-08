AVŞARLARIN SEKİZ AYLIK EMEĞİ NASIL HEBA EDİLDİ?

Büyük masraflar yapılarak ve birçok bilim adamı ile sanatçı davet edilerek gerçekleştirilmesi düşünülen kurultayın bu yüzden oldukça sönük geçmesi organizatörler başta olmak üzere tüm Avşarları derinden üzdü.

Avşarların sekiz aylık emeğini heba eden bu yasak konusunda Dünya Avşarlar Derneği Genel Başkanı Şeref Kocakaya ile bir söyleşi gerçekleştirdik.



ÇALIŞMALARI 8 AY ÖNCE BAŞLATTIK

Öncelikle ‘geçmiş olsun’ Şeref bey! Türk Birliği Kurultayı çalışmalarını ne zaman başlatmıştınız?

Çok teşekkür ederim. Kurultayımıza haber, fotoğraf ve yorumlarınızla verdiğiniz destek için ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum.

Dünya Avşarlar Derneği olarak 19 Kasım 2016’da yani tam sekiz ay önce Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi etkinliğimiz sonrası gönül erlerimizle birlikte karar alıp heyet oluşturduk ve Kurultay çalışmalarını resmen başlattık.



Çalışmalar nasıl yürütüldü?

20 Ocak 2017 itibarıyla Öcal Aslankaya’yı tertip heyeti başkanı olarak görevlendirdik. Ardından Sanat Kurulu, Bilim Kurulu, Organizasyon Kurulu, Aksakallılar Heyeti, İcra Heyeti ve Danışma Heyeti oluşturduk. Son bir aya kalan kadar yapılan çalışmalarda hiçbir alanda sıkıntı olmadığı gibi Türk birliğine gönül veren sponsor iş adamlarımız ile eksikliklerimiz tamamlandı.



Resmi izini nasıl ve ne zaman aldınız?

Ekibimizin özverili bir şekilde çalışıp hazırlıkları tamamlamasıyla haziran ayı sonunda, Kurultayın gösterilen adreste yapılabilmesi için resmi dilekçe tarafımdan Kayseri Valiliğimiz hukuk bürosu ile görüşülerek OHAL yasasına göre düzenlenip verildi. Temmuz itibari ile bütün çalışmaları yakından görmek ve takip etmek için iş yerimden almış olduğum bir aylık izin süreci ile kurultay çalışmalarını bizzat yürüttüm.



Yasak kararı size ne zaman ulaştı?

2015 yılı itibari ile kuruluşu gerçekleşen Dünya Avşarlar Derneği hakkın ve hukukun üstünlüğüne inanan, vatanına, milletine bağlı çalışmaları ile Türk Birliği Kurultay’ına, ülkemiz ve milletimiz için çok önem arz eden bir bu organizasyona öncülük etmek istedi. Bütün heyetlerin çok sıkı çalışmaları ile eksiklikler giderilmiş, birçok bilim insanı şehrimize gelmiş, Türk Milletinin göçebe kültürü dönemlerinde kullanmış oldukları kıl çadırlarımız alana kurulmaya başlamıştı. Fakat 17 Temmuz Pazartesi saat 16.45’te yani sadece 1,5 gün önce tarafımıza bu kurultayın yapılamayacağı bilgisi verildi. Büyükşehir Belediyemiz ve yetkili kurumlarla görüşmelerimiz neticesinde OHAL ve güvenlik gerekçesi ile kurultayımız devlet büyüklerimizin almış oldukları karar doğrultusunda iptal edildi.



ROTAYI SERÇEL YAYLASI’NA ÇEVİRDİK

İptali öğrenince tepkiniz ne oldu? Alternatif yerler aradınız mı?



Tabii ki çok üzüldük. Pazartesi iptali öğrenmemiz ile başka alanlar ve alternatif çalışmalar için yapılan çalışmalar esnasında Jandarma Komutanımız bizleri makamlarında kabul etti ve iptalin gerekçelerini heyetimize anlattı. Bizler vatan ve millet aşkı ile yanan kardeşlerimizle komutanımızın iptal gerekçelerini aldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi ile görüşerek rotayı Serçel Yaylası’na çevirdik. Belediyeden izin yazısını verdiler. Bizler heyet olarak Serçel Yaylasına gittik ve en azından alan küçük olsa da burada yapılabileceğine karar verdik. Gerekli istişareler ve görüşmeler sonunda toplanıp çalışarak gece sonunda evlerimize geçtik. Sabah saat 8’de akşam konuştuğumuz ve bizlere gerekçeleri sunan komutanımız aramış. 8.36’da kendisine dönüş yaptım. Serçel yaylası ile ilgili çalışmanın da uygun olmadığını ve bu kurultayın iptal edilip yapılamayacağını telaffuz ettiler. Gece 11.30’da Vali beye sunmuş olduğumuz programın sadece sempozyum ayağının yapılabileceğini anlattılar. Böylece kurultayımız iptal edilmiş oldu. Vatan ve millet aşkı ile çalışan arkadaşlarımız ve Türk Dünyası için kocaman yüreklerini ortaya koyan kardeşlerimizin, devletimizin almış oldukları karar doğrultusunda artık yapabilecekleri bir şey yoktu.



Peki sempozyum ayağı nasıl geçti?

21 Temmuz Cuma günü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda 9 üniversiteden katılan bilim insanlarımız ile sade bir sempozyum gerçekleştirdik. 25 bildiri ile Türk Dünyasının yaralarına çözüm noktasında neler yapılabilir konularını işledik. Türk Dünyası için çok önem arz eden sunumlar gelecekte yapmamız gereken çalışmalar konusunda önemli ipuçları verdi. Emek veren değerli hocalarımız ve sunumlarını gerçekleştiren bilim insanlarımızın ortak kaygısı, Türk milletinin ve Türk dünyasının geleceği idi. Konuşmalarda Türk Birliği çatısı altında şekillenmenin önemi dile getirildi.



Kurultayın iptal edilmesi sizce Kayseri’ye nasıl zarar verdi?

Kayseri bu kurultayın iptali ile ekonomi olarak inanılmaz kayıplar yaşadı. 150-200 bin kişinin katılım sağlayacağı beş günlük organizasyonda Kayseri esnafının kazanımları müthiş olurdu. Tabi amacımız birilerini suçlamak değil ama farklı çözümler üretilebilirdi. Tabi ki Kayserimizin hassasiyetlerini değerli komutanımızdan daha iyi dinleyip anladık ama biz bu çalışmaları sekiz ay boyunca sürdürdük. Bunun da dikkate alınması gerekir ve daha sağlıklı bilgiler verilebilirdi.



DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Dünya Avşarlar Derneği olarak birilerini rahatsız etmiş olabiliriz ama bizler Kayseri’de ve dünyanın dört bir tarafında akraba topluluklarının harekete geçmesine ve kardeşlerimizin birbirleri ile tanışmalarına vesile olduk. Bu tanışıklık ve akrabalık bilinci Türk Milletinin aile yapısını daha da güçlendirecek, geleceğimizin daha güvenli, daha güzel olacağı inancı ile çalışmalarımız tüm hızı ile devam edecektir. Emek veren katılım gösteren bütün kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Tertip heyetinde, aksakallılar meclisinde, işin bir tarafında olayım gayesi ile yanımızdan ayrılmayan, aynı havayı teneffüs eden kardeşlerimize sizlerin aracılığı ile tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Tabi ki yeni çalışmalar ile milletimize hizmet etmek için çalışacağız. Her zaman milletimizin ve devletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz.

Söyleşi: Rıfat Yörük

