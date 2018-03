"AYARINI BOZDUĞUNUZ KANTAR GÜN GELiR SiZi DE TARTAR"

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi Erciyes Salonu’nda düzenlenen konferans saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Kayseri Baro Başkanı Av. Cavit Dursun, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesine göre hukuka ve yargının kararlarına saygı duyulması gerektiğini söyledi. Dursun, “Güncel yargı kararlarının ve hukuki düzenlemelerin öğrenilmesine yardımcı olmak amacıyla başlattığımız konferanslarımız ve eğitim seminerlerimize ‘İcra ve İflas Hukuku’ ile devam ediyoruz. Bunu sürekli söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz, adaletle, hukukla, kanunlarla oynamayın. Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesine göre hukuka, yargının kararlarına saygı duyun. Aksi halde bu bumerang gibi gelir ve bizi vurur. Sürekli söylüyoruz, ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar. Eğer hukuka, hukukun üstünlüğüne, hukuk devleti ilkesine saygı duymazsanız ortaya büyük adaletsizlikler, hukuksuzluklar, büyük bir iş yükü çıkar. İş yükünün tek sebebi bu ülkede mahkemelerin, hakim, savcıların azlığı ile ilgili değildir. İş yükünün sebebi hukuka saygılı olmayan yönetim anlayışıdır. İşte bu sebeple her yıl gereksiz olarak milyonlarca dava açılmakta, milyonlarca karar gereksiz yere yüksek yargı organlarına taşınmaktadır. Bu sebeple daha etraflıca incelenmesi gereken dosyalar incelenememektedir. Oysaki hukuka saygılı, hukukun üstünlüğüne inanmış bir yasama ve yürütme anlayışı olsa ülkedeki yüz binlerce dava kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Ama bizim düşüncemiz şudur ki, bu durum biraz kasıtlı yapılıyor. İş yükü iddiasıyla alternatif, paralel yargımsı bir yapı oluşturma çabalarını hayret ve ibretle izliyoruz. Hukukçusuz, mahkemesiz, hakimsiz savunmasız ve avukatsız bir yargı yargı değildir. Bu ancak ve ancak paralelimsi, yargımsı, hukuka aykırı bir yapı olur. Çünkü Anayasamızın 2. maddesi sosyal hukuk devleti ilkesine vurgu yapmaktadır. Anayasamızın 9. maddesine göre Türk Milleti yargı yetkisini bağımsız mahkemeler aracılığıyla kullanır. Anayasamızın 36 ve 37. maddelerine göre her Türk vatandaşının adli makamlar önünde davalarını götürme, adil bir şekilde yargılanma hakkı vardır” dedi.



Başkan Dursun’un ardından konferansa konuşmacı olarak katılan Av. Talih Uyar, davaların aksayan yönlerinden ve son kararlardan; haciz, şikayet, itirazın iptali, ihale, icra suçları konularındaki son Yargıtay kararları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

İHA