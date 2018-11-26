Kayseri’de 89 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Karamustafaoğlu, 1943 yılında Zincidere Astsubay Okulunu kazandı. 1946 yılında okulunu başarıyla bitiren Karamustafaoğlu, 1948 yılında Topçu Atış Okulunu bitirerek mezun oldu. İlk görev yeri Erzurum 375. Uçaksavar Taburuna çıkan Karamustafaoğlu, 1950 yılında da Kore’ye görevlendirildi. Burada astsubay olarak görev yapan Mehmet Karamustafaoğlu’nun şoförü bir gün tugaya giderken 2 yaşındaki bir kızın çamurun içerisinde yattığını gördü ve komutanına durumu anlattı. Küçük kızı çamurun içerisinden alarak tugaya getiren Kore gazisi Karamustafaoğlu, kıza ‘Ayçe’ ismini verdi. ‘Ayla’ filminde olduğu gibi 11 ay boyunca Ayçe ile ilgilenen Karamustafaoğlu, Kore’den döndükten sonra Ayçe’yi evlatlık almak için başvurdu ama alamadı.





Bir süredir böbrek yetmezliği ve kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastanede tedavi gören Karamustafaoğlu, Ayçe'sine kavuşamadan hayatını kaybetti. Kore gazisi Karamustafaoğlu'nun cenaze namazı Hisarcık Meydan Cami'nde öğle namazını müteakip kılındı. İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı namazın ardından Gazi Karamustafaoğlu, Hisarcık Mezarlığı'na defnedildi.





Cenaze namazına, Y Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Balcı, Karamustafaoğlu'nun ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

