Aydemir:  "Hayra karşı değiliz"

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Altan Aydemir, "Ülkemizin son döneminde her türlü ekonomik ve çeşitli sorunlarına karşı ayakta kalmaya özen gösteren vergisini ödeyip, istihdam yaratan adeta ekonominin barometresi konumundaki esnafımızın, Hayır’a yönelik olmaktan çıkarak, haksız rekabete yol açan, ticarethane gibi faaliyet gösteren, kendisiyle yarışan kermeslere karşı dayanacak gücü kalmamıştır" dedi.



"Esnafımız gerçekten zor bir süreçten geçiyor" diyen Aydemir, "Şehrin muhtelif yerlerine açılan bu kermeslerde hijyen, kalite, fiyat politikası olmadığı için esnafımıza zarar veriyor. Esnafımız kirasını ödemek, vergisini, sosyal güvenlik primini yatırmak için gecesini gündüzüne katarken, yardım kermesi adı altında vergisiz, stopajsız ve masrafsız boş dükkânlarda kurularak haksız rekabet oluşturuluyor. Esnafın üretim yapabilmek için hijyen standartlarına uygunluğu yetkililer tarafından devamlı kontrol ediliyor. Ancak kermeslerde; nasıl ve nerede üretildiği bilinmeyen yiyeceklerin satılması halk sağlığı açısından sakıncalı bir durum oluşturmaktadır. Bu tür yardım kermeslerine çekidüzen verilmesini istiyoruz" diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Kermes denildiğinde ilk akla gelen evlerde annelerimizin, hanımların ördüğü örgüler nakışlar vb. iken; şimdi baktığımızda kermesler adeta bir Lokanta, bir Pastane gibi her türlü yiyeceği satmaktadır. Hayır amaçlı yapılan yiyeceklerin dışında Döner bile takıp satanlar var. Bugün bir Kebapçı işyeri açılırken kriterleri arasında havalandırma, baca vb. var iken kermeslerde havalandırma ve baca olmadan Döner takıp satılması diğer yiyecekleri ve çevreyi de olumsuz etkilemektedir.

Kaymakamlıklarla yaptığımız görüşmelerde 3 gün en fazla bir hafta izin verdiklerini uzatma talep ettiklerinde ise onaylamadıklarını belirtmelerine rağmen; 3 ay, 6 ay, 1 yıl boyunca açık kalan, ticarethane gibi faaliyet gösteren kermesler bulunmaktadır. Örneğin; Cumhuriyet mahallesi Atatürk evinin orada Verenel Derneği adı altında yıllarca faaliyet gösteren kermes ticarethane gibi çalışmaktadır. Eğer bu şekilde devam edeceklerse ruhsatlarını alsınlar yasal sorumluluklarını yerine getirsinler.



Bizler, Hayır’a karşı değiliz ama rekabetinde eşit şartlarda olması gerekir. Bizler; uzun süreli yapılan işi ticarete dönüştüren haksız rekabete yol açan kermeslere karşıyız. Diliyoruz yetkililer bir an önce bu konuda gereken tedbirleri alır."