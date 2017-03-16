Aydın Kalkan’ın acı günü

Bir süredir rahatsızlığı bulunan Münire Kalkan 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kalkan’ın cenazesi dün ikindi namazı sonrası İl Müftüsü Şahin Güven tarafından Hunat Camii’nde kıldırılan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı’nda toprağa verildi.Namaza Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, AK Parti 25. Dönem Milletvekili Kemal Tekden, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, eğitimciler ile merhumenin yakınları katıldı.Kayseri Gündem Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır dileriz.