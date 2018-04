AYDIN PAŞA’YA VEFA

Caddenin temel atma törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın eşi Nuray Aydın, oğlu Berkay Aydın ve davetliler katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Şehit Tümgeneral Aydın’ı, yiğit bir Anadolu çocuğu olarak tanıdıklarını söyledi. Özhaseki, “Kayseri’ye ilk tayin edildiği gün kendisinin yanına gitmiştim. Bize bıraktığı ilk intiba, yiğit bir Anadolu çocuğu oldu. Sonuna kadar da bunu ispatladı ve gösterdi. Sık sık Şırnak’a gidiyordum. Gittiğimde beni misafir ediyordu ve bir araya geliyorduk. Aynı helikopterlere beraberce bindik. Dün yine komutanımızın tümenindeydim. Silah arkadaşları ile beraberdik. Onlara komutanımızın isminin verileceği bu kavşağın ve yolun temel atma töreninde olacağımızı ve eşlerinin de geleceğini söyledim. Çok sevindiler, dualar ettiler. Onlar için orada vatan mücadelesi ama unutulmamak da güzel bir duygu. Silah arkadaşları sizlere selamlarını gönderdiler” dedi.Zor bir coğrafyada yaşadığımızı söyleyen Özhaseki; “Coğrafya insanın kaderidir diyorlar. Kimse bu dünyaya gelerek coğrafyasını seçmiyor. Cinsiyetini seçmediği gibi, milliyetini seçmediği gibi… İçinde bulunduğumuz coğrafya hakikaten zor bir coğrafya. Buna hepiniz vakıf ve şahitsiniz. Bu coğrafyanın diğer bir özelliği de son yüzyılda mazlumların sığınma yaptığı coğrafyası. Balkanlar’da ne kadar bunalan, daralan gönül coğrafyamıza ait sevdiğimiz insanlar varsa zulümden kaçarak bu coğrafyaya gelmişler. Kafkaslardan Çerkes kardeşlerimiz bu coğrafyaya gelmişler. Doğudan güneyden herkes gelmiş buluşmuşuz. Bir olmuşuz, beraber olmuşuz. Bayrağımızı hür şekilde dalgalandırıyoruz. Bu coğrafyanın zorluğu hepimize bir bedel ödetiyor. Sizlerin ailesinde şehidi olamayan yoktur. Bu bedeli hep birlikte ödüyoruz. Üzerimizde o kadar çok oyunlar oynanıyorki, 40 yıldır PKK belasını milletin başına sardılar. Bu katiller sürüsünü kazdıkları çukurlara doldurarak bitirdik ”dedi.Önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve Kayseri milletvekili Taner Yıldız da, Aydoğan paşayı özlediklerini söyledi. Yılız şöyle konuştu; “Rahmetli paşamız ile karşılıklı hukuklarımız oldu. Vatanını, milletini, dinini, diyanetini seven bir komutanımız olarak hepimizin yüreğinde iz bıraktı. Büyükşehir Belediye Başkanımız bir vefa örneği göstermiş, paşamızın adını vererek hemşerilerimize iyi bir örnek oluşturmuş. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu proje Kayserimizin vasfını daha ileri taşıyor. Bu projelerde artış olması bütün Kayserili hemşerilerimizin beğenisini kazanmaktadır. Türkiye bir seçim zamanını yaşamaktadır. İnşallah iki ay sonra Türkiye yapılacak seçimlerle ilerleyen, büyüyen ve gelişen yapısına bu seçimlerle beraber damgasını vuracaktır. Kayserimizin sağduyusuna her zaman güvendik, bu seçimlerde de güveniyoruz. İstikrarı yakalayacak yapıyı burası belirleyecektir.“Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, Kayseri’nin en büyük yatırımcı kuruluşu olduklarını belirterek, hizmet ve yatırımlara ara vermeden ve hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Alt yapıdan üst yapıya, yeşil alandan sosyal projelere kadar her alanda çok önemli yatırımlar yaptıklarını; ancak göreve geldiği ilk günlerde de vurguladığı gibi ulaşıma çok daha fazla ağırlık verdiklerini dile getiren Başkan Çelik, “Ulaşımda sadece şehrimizin bugününü değil geleceğini de düşünerek yatırımlar yapıyoruz. Yaptığımız planlamalar çerçevesinde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan raylı sistem hatları, katlı kavşaklar ve alternatif yolların toplam proje bedeli 1 milyar 200 milyon TL’yi buluyor. Bu büyüklükteki bir yatırımın altına kolay kolay hiçbir belediye giremez. Ama biz Büyükşehir Belediyemizin gücü, bakan ve milletvekillerimizin desteği ve değerli hemşehrilerimizin güveniyle dev yatırımları ardı ardına hayata geçiriyoruz” dedi.Başkan Çelik, temeli atılacak olan köprülü kavşağın uzunluğunun toplam 380 metre olacağını, üzerinde çift yönlü ikişer şerit taşıt yolu ile 12 metrelik raylı sistem yolunun bulunacağını kaydetti. Maliyetin çevre düzenlemeleri ile birlikte 10 milyon TL’yi geçeceğini ifade eden Çelik, üç ayda çalışmaları tamamlayacaklarını kaydetti.Törene katılan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın oğlu Berkay Aydın da, “Burada bulunmaktan ve bu projenin temelinin atılışını görmekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Babamın isminin, duruşunun ve fedakârlığının diğer nesillere de aktarılacağını ve bu şekilde de çok daha anlam kazanacağını düşünüyorum” diye konuştu.Konuşmaların ardından caddenin ve köprünün temeli atıldı.Aydoğan Aydın, 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) tarafından yapılan askeri darbe girişimini öğrenir öğrenmez komutanlığını yaptığı Kayseri 1. Komando Tugayını aradı ve ‘Bir tek er dahi dışarı çıkmayacak’ emrini verdi. Kayseri 1. Komando Tugay Komutanı iken, YAŞ toplantısı sonrasında tümgenerallik rütbesine terfi eden Aydoğan Aydın, Kayseri'de 15 Temmuz gecesi askerlerin dışarıya çıkmasını engelleyen komutan olarak biliniyordu. Aydın, 31 Mayıs 2017'de Şırnak Uludere'de gerçekleşen helikopter kazasında şehit oldu.